Zdero: "Vamos a enviar a la Legislatura el proyecto para prohibir los celulares en las cárceles y el uso de internet”

Leandro Zdero, candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, se refiere a los audios que trascienden de Emerenciano Sena, y “al uso del celular que le permite dar supuestas órdenes y hasta hacer convocatorias estando preso”. Al respecto, señala que “desde las cárceles siguen operando, y esto es un reflejo de lo que Capitanich autorizó, en vez de haber aprovechado la ley que le dimos; cuando yo sea Gobernador, vamos a implementar esa ley”, expresa.

Este proyecto de Ley 3794- J e es impulsado por el bloque radical, con autoría del diputado Livio Gutiérrez y aprobado en el mes de abril de este año, con 23 votos a favor en la Legislatura, pero el gobernador, a los pocos días, la vetó. “Voté este proyecto y lo volvería a hacer; todos sabemos que se realizan estafas, secuestros virtuales, amenazas, operaciones de narcotráfico, Trata de Personas y dan órdenes a través de los celulares que los presos tienen en su poder. Es cotidiano escuchar a ciudadanos, en su mayoría, adultos mayores, a los ciudadanos de buena fe, como terminan siendo víctimas de estos delitos”, acota Zdero.

“Esto demuestra de cómo se manejan desde las cárceles”

“Si tenemos la oportunidad y el pueblo del Chaco me acompaña, vamos a enviar a la Legislatura ese proyecto para prohibir los celulares en las cárceles y el uso de internet porque queremos chaqueños libres y a los delincuentes tras las rejas. La oportunidad de cambio en el Chaco, será en septiembre y en las urnas para que la era de la impunidad se termine. Vamos a recuperar la paz social y nosotros no seremos “padrino” de ningún dirigente, ni de ningún movimiento social que pretenda tener encadenada a la gente y esclavizada por un plan, les vamos a proponer trabajo y les vamos a brindar las herramientas para lograrlo, a través de emprendimientos y de fuentes laborales genuinas. A último momento, el gobierno solicitó que Sena quede incomunicado, ¿Quién los entiende? Vetaron la ley para que no usen celulares y ahora ¿piden que esté incomunicado? ¿A qué le tienen miedo? Esta situación demuestra cómo se manejan desde las cárceles”, finaliza Zdero.