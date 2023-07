Thriller posapocalíptico, "El Reinado del Fuego", en Prime Video

Chaco On Line

Prime Video muestra en su stream, Reign of Fire. Una producción de 2.022, protagonizada por Matthew McConaughey y Christian Bale (antes de ser Batman) como un militante estadounidense y un jefe de bomberos británico, respectivamente, la historia sigue la unión de ambos individuos mientras se preparan para librar la guerra contra una legión de dragones subterráneos. Algunas vez inactivos y que han resurgido para quemar el mundo. Reign of Fire no es la mejor película de todos los tiempos, pero sus imágenes y escenarios de gran presupuesto son ciertamente memorables.

Reign of Fire (conocida como El reinado del fuego en Hispanoamérica y El imperio del fuego en España es una película posapocalíptica de ciencia ficción fantástica de 2002 dirigida por Rob Bowmam protagonizada por Christian Bale, Matthew Mc Conaughey, Izabella Scorupc y Gerard Butler.

Argumento

A principios del siglo XXI, durante la construcción del metro de Londres, los trabajadores penetran en una cueva y un enorme dragón despierta de su hibernación, incinerándolos con su aliento. El único superviviente es un niño, Quinn Abercromby (Ben Thornton), cuya madre, Karen (Alice Krige), ingeniera del proyecto, muere calcinada protegiéndolo con su cuerpo. El dragón sale volando del Subterráneo y pronto aparecen más dragones. Se revela a través de recortes de periódicos y la narración que los dragones son la especie responsable de la extinción de los dinosaurios. Se especula que hibernan después de destruir a la mayoría de las criaturas vivientes hasta que el planeta se repuebla. La respuesta militar de la humanidad, incluyendo el uso de armas nucleares en 2010, solo acelera la destrucción y para 2020 los humanos están casi extintos.

Fuente: Wikipedia/ filmaffinity Argentina