El MTD 17 de Julio vuelve a los cortes y reclamos

Entre los movimientos que llevan la protesta en la ruta nacional 11, se destaca el MTD 17 de Julio, con Tito López a la cabeza.

El reconocido piquetero, en su reaparición, indica que “este acampe a ser largo”, tras recordar la protesta de “ 90 días en la plaza de Mayo, cuando terminamos en una gran represión cuando a la señora del gobernador en ese entonces, Sandra Mendoza, la policía le rompió dos costillas”.

Señala que toman esta determinación porque “está claro que, si no cortamos la ruta no va haber ninguna respuesta”. Así que cuenta que desde “ayer a las 9, nos acostamos y no hemos recibido un solo llamado de nadie”, se queja.

El planteo político que hace es porque “sabemos que Capitanich está muy beneficiado con la gente de derecha que solo piensan en el bolsillo y la panza de ellos”.

Con esa línea de pensamiento, el dirigente piquetero considera: “El gobierno provincial nos hace perder el tiempo, el gobernador nos dice si te vamos a dar la solución pero después no te da nada”.

El malestar de los movimientos, en particular del 17 de Julio pasa por las vueltas de los funcionarios. “No nos dan los fondos, en más tres años y medio, desde noviembre hasta hoy no hemos tenido respuestas”, plantea.

“Solo queremos que se cumpla la Constitución, dónde está el trabajo para esta gente y que le diga a cada gente dónde está el trabajo”, demanda el referente del MTD.

Reafirma su reclamo: “las bolsas de mercaderías tenemos hace 20 años y los planes sociales también los manejan desde Buenos Aires”. Y en línea de confrontación con otras organizaciones relacionadas con el oficialismo dispara: “los planes sociales, los manejan cuatro organizaciones sociales: la CCC, el Movimiento Barrios de Pie, la CTEP y el Movimiento Evita”.

Así, recuerda sus vinculaciones con los gobiernos nacional y provincial. “Nosotros recibimos esos planes en el año 2003 cuando estaba Néstor Kirchner y hoy los compañeros se están jubilando todos”, lamenta.

“Los funcionarios son parte de una mafia, cada uno tiene su fundación o asociación, esto es así si vos vas y no le llenas la cancha al Chapo para sus elecciones no te dan nada y si vos te vas y le decís a la Pía que no vas a trabajar en política no te va a dar nada porque se adueñaron del Estado y lo único que quieren es que vos le lleves la gente en su acto político y no vamos a hacer eso”, lanza acusaciones

En esa línea, remata: “En 3 años y medio, nos dieron para todos los que estamos 50 viviendas, para que nos repartamos entre todos”.