Capitanich, molesto con los medios, busca desvincularse del Caso Cecilia

Chaco On Line

Las principales expresiones del mandatario chaqueño, transmitidas a través del canal oficial y de su cuenta de Facebook, señalan:

“ Quiero aclarar una serie de puntos:

1- ‘Podría existir una comunicación con Emerenciano Sena’

Falso, de falsedad absoluta. Por favor, dejen de mentir, tengo familia. Me afecta sensiblemente el corazón, por favor dejen de mentir. Les pido por favor que dejen de mentir. Les pido a los medios de comunicación que dejen de mentir, a todos los que mienten que los hacen con un odio. También lo ha transmitido el abogado de parte. Por tanto, me exime de decir otra vez esto. Pero les pido por favor, no inventen”.

2. “Durante el acto electoral del 18 de junio, publicaron transferencias. Pero ninguna de estas transferencias ocurrieron por derecho, a excepción de un convenio por transferencia con un convenio de Salud, para el pago de honorarios profesionales por 825 mil pesos, todas estas transferencias que se dice por 140 millones de pesos es todo inventado. Lo que quiero transmitir es que tenemos cerca de 5 mil organizaciones en toda la provincia con cerca de 30 mil trabajadores, y ejecutamos múltiples programas. Por lo tanto, sistemas de transferencias se ejecutan con un sistema de controles y fiscalización. Para que quede claro cómo funciona el procedimiento: se firman los convenios correspondientes; se aprueba por cada autoridad jurisdisccional, se establecen los sistemas con factura electrónica; y los pagos se realizan de manera electrónica. Por lo tanto, luego existe una certificación, si se hace una vivienda, a su vez, que a valores de mercado lo puede hacer una empresa privada. Por lo tanto, garantizamos la igualdad de oportunidades laborales, pero a su vez la ejecución de un programa para garantizar el derecho a una vivienda digna. Lo que nosotros hemos hecho es claro y transparente.

La Secretaría General ha dado intervención a la Asesoría General de Gobierno, a través de las cuestiones de la causa judicial

También el IAFEP , que es Instituto de Agricultura Forestal y Economía Popular, en donde trabajamos en las cadenas de valor”.

3- “El Ministerio de Gobierno y Justicia, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Registro Público de Comercio. Lo que hace el organismo es, lo que he hecho, intervenir rápidamente las organizaciones de carácter social y, a su ver, el Fiscal de Estado, quye en la provincia del Chaco a sido elegido por concurso de Antecedentes y Oposición, y, en consecuencia tiene la autonomía y la independencia para garantizar la salvaguarda de los bienes patrimoniales. Por lo tanto, no hay ninguna transferencia que no esté debidamente regulada y perfectamente circunscripta al sistema del Tribunal de Cuentas”.