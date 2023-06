Caso Cecilia Strzyzowk: Burlando se pone a punto de la causa

A la salida del edificio de las fiscalías de avenida 9 de Julio, luego de interiorizarse del estado de la causa, el reconocido letrado habla ante los medios locales y nacionales presentes. “Hay gente detenida, la investigación está avanzando, siempre en las investigaciones se va de menos a más ,en pleno proceso de investigación por el esclarecimiento”, dice.

Explica que interviene un grupo de abogados. “Estuvimos ayer como 4 horas con Gloria Romero y su hija y ahora seguramente vamos a volver a reunirnos. Ella insistentemente hace el pedido de justicia hasta en la Fiscalía y con su personalidad hace manifestar su dolor”, expone.

“Es una investigación complicada donde cada uno puede aportar hasta un granito de arena para poder avanzar un poquito más y en el debate, no sabemos puntualmente hoy sí, a groso modo no tenemos el cuerpo, se trata de una investigación que trata sobre un femicidio, entonces hay que buscar alternativas de que no aparezcan restos, ni el cuerpo de Cecilia porque la mecánica delictiva que han utilizado estos salvajes, es pocas veces vista”, considera Burlando Ante esto, considera que “ni en las películas, vi algo tan salvaje matar a una persona que uno tiene el vínculo y después destrozarla, me parece no entra en ninguna cabeza”, además señala que “en función de determinadas pruebas que eligieron este lugar, planificación emparentado con la impunidad”, subraya el famoso abogado.

Comenta que es la dinámica de trabajo que tienen. “Tuvimos ayer una reunión con los colegas y hay una muy buena relación, vamos a trabajar en conjunto esto termina en un Juicio por Jurados que va a ser dramático”, apunta el letrado.

Amplía en el análisis que hace del caso. “Todos en esta causa que se quieran defender, que se defiendan de la mejor manera pero más allá de su defensa, lo importante es que la Justicia dictamine una sentencia ejemplar”, sentencia.

El móvil

¿Se debe a una cuestión económica?

Las consultas reiteradas del periodismo presente apuntan a que el móvil del podría ser parte de una cuestión económica. Ante ello, Burlando estima que “se debe a distintas connotaciones”; es terminante: “no descarto absolutamente nada pero lo que debemos resaltar es una cuestión de odio donde la familia estaba incluida y donde el femicidio es el que está incluida en toda esta trama”.

Perspectivas de los fiscales

En relación a las consideraciones de los integrantes de equipo fiscal especial, el mediático letrado da detalles de las conversaciones. “Estuvimos hablando con los fiscales y uno venía con una medida muy crítica, creo que están permeables a cualquier tipo de sugerencias y eso es importante porque en definitiva creo que los querellantes y los fiscales tienen que trabajar juntos para buscar la verdad”.

Luego, sigue: “No descarto que haya más responsables que y a través de la tecnología podamos a encontrar algún otro cómplice directo e indirecto entonces prefiero todavía no contestar”.

Avanza sobre los pasos que deben seguir integrantes de la Fiscalía y la Querella para reconocer la criminalidad de los hechos. “Uno no viene a consultar a nadie y en este terreno uno no es docente, lo que sí traté de transmitirle en base a muchas experiencias en las que tenemos hechos delictivos, donde no está el cuerpo de la víctima, y sobre todo de la gran presencia mediática, también esto a todos genera una situación emocional diferente”. Sostiene Burlando, que esta situación, a los fiscales también les afecta todo pero traté de transmitirles la tranquilidad de que si estamos es para traccionar y que se descubra totalmente la verdad, y que queremos dejar a la mamá y a una familia conforme con nuestro trabajo”, resalta.