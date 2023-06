Para el Isepci, “mientras las familias no tengan un ingreso formal hay que fortalecer los comedores”.

El Instituto de Investigación Social, Económica y Política anuncia los datos del Indicador Familiar de Acceso a Derechos- La titular del de la entidad sostiene que mientras las familias no tengan un ingreso formal asegurado hay que fortalecer los merenderos y comedores.

El Instituto de Investigación Social, Económica y Política anuncia los datos del Indicador Familiar de Acceso a Derechos- La titular del de la entidad sostiene que mientras las familias no tengan un ingreso formal asegurado hay que fortalecer los merenderos y comedores.

En la mañana del jueves 8 de junio, el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana -ISEPCi- da a conocer los datos del Indicador Familiar de Acceso a Derechos -IFAD-. La presentación se realiza en el hotel Covadonga de Resistencia y es presidida por la directora del instituto, Patricia Lezcano. Cuenta con la presencia de Carlos Martínez, precandidato a diputado provincial, y precandidatos de la lista 652 PLI del área metropolitana.

"Desde el municipio nos vamos a hacer cargo del grave problema social que tiene Resistencia", afirma la profesora Patricia Lezcano, precandidata a intendente de Resistencia. A esto, acota: "nosotros vamos a garantizar la justicia alimentaria y fortalecer los comedores y merenderos. Mientras las familias no tengan un ingreso formal, no tengan trabajo, no cubran los derechos básicos, hay que fortalecer estos espacios que hoy son de contención".



Además, la precandidata a intendente indica que "las referentes de hogares son mayormente mujeres, ellas son las que sostienen el hogar. Son mujeres que no han concluido el nivel secundario y nosotros vamos a poner foco en esta necesidad con la escuela de oficio para que puedan tener una salida laboral". "Vamos a darle prioridad a las urgencias que tiene Resistencia", subraya Lezcano.



Por su parte, Carlos Martínez, precandidato a diputado provincial, remarca la gravedad de los datos sobre la caída de ingresos de los sectores más humildes de Chaco, el crecimiento del trabajo no registrado, la alta cifra de abandono escolar en el nivel medio, y la gran dependencia que tiene la gente de los barrios en la atención del sistema de salud público. "Estas cifras confirman las propuestas que venimos haciendo desde Libres Del Sur. Necesitamos una ley que proteja a los trabajadores de la economía social para que puedan acceder a mayores ingresos, necesitamos formación y capacitación a través de la universidad provincial de oficios, además de elevar el nivel de estudio de nuestros comprovincianos", indica Martínez.



Asimismo, el ex diputado provincial, apunta que se necesita "la participación de los vecinos y las vecinas para señalar en conjunto las necesidades que tienen los sectores más humildes de nuestra provincia, que hoy son la mayoría". "Tenemos que hacernos cargo de aportar soluciones para la salida de la pobreza", concluye Martínez.



Los resultados de este informe serán entregados al gobernador de la provincia, Jorge Capitanich y a la vicegobernadora, Analía Rach Quiroga, así como a los responsables de los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Social y de Obras Públicas. Con el objetivo de trabajar en conjunto y acompañar, aportando ideas y soluciones para los sectores más vulnerables de la provincia.

Sobre el informe



El informe cuenta con el relevamiento de 3.109 hogares del Chaco a través de 119 espacios comunitarios y con la labor de 189 encuestadores. En la Región NEA se da la suma total de 5.155 hogares censados.



Los resultados de las estadísticas demuestran que, en agosto 2022, el 73,6% de las familias encuestadas están bajo la línea de la indigencia cobrando menos de $ 45.000. Cabe resaltar que la Canasta Básica Alimentaria en ese periodo del año pasado es de $ 55.734.



Asimismo, un 22,6% de los hogares reciben remuneraciones mensuales de $ 45.000 a $ 80.000, cifra que inferior a la Canasta Básica Total de $ 125.978 del Instituto de Censo y Estadísticas de la Nación de agosto del año pasado.



Alarmantes datos se ven reflejados en el acceso al empleo registrado, el 85,4% de las familias de los barrios no cuentan con ningún integrante con un empleo formal. Solo un 14 % tiene al menos una persona con un trabajo registrado.



En el territorio chaqueño, el 62,9 % de las familias tiene inseguridad alimentaria. Esto ocurre cuando las personas ven disminuida su capacidad de acceso a los alimentos. La realidad nacional refleja que en un 70% de los hogares existe esta inseguridad. En el NEA es del 68%.



De los 119 espacios comunitarios relevados, 9 de cada 10 familias tienen acceso solo al sistema público de salud, específicamente, el 93,7% de las personas entrevistadas.



Los niveles educativos reflejan una baja escolarización completa, el 12,8% de las personas no completó la enseñanza primaria; el 51,2% no terminó el secundario; el 30,3% tienen el secundario completo; y un 5,7 % de los vecinos y vecinas de la provincia iniciaron una formación terciaria/ universitaria.

En cuanto al acceso a la tenencia de una vivienda, el 67% es propietaria del lugar en que vive, el 6,2% es inquilino y el 26,7% refleja otro tipo de tenencia irregular. Los tipos de tenencia de la vivienda son según los rangos de edad del principal responsable de alimentación del hogar.



El estudio revela que en la provincia, el 84,5% de los hogares cuentan con referentes femeninos a cargo de la alimentación familiar. A la vez las edades de estos referentes son segmentadas por rangos etarios: el 13,9% va desde la adolescencia hasta los 24 años; el 44,9% va a desde los 25 a los 34 años; el 36,1% va desde los 35 a los 50 años; y por último, solo el 5,1% es superior a los 51 años.



El promedio del tamaño del hogar es de 4,6 personas en Chaco, mientras que en el país es del 4,8. En este sentido, la provincia cuenta con el segundo número más bajo del NEA, ya que, Formosa posee una media de 5,2 ; Misiones 4,8 ; y Corrientes 4,5.



La presencia de los niños y adolescentes por rango de edad dentro de los hogares son: 29,7% lactantes; 46,9% de 3 a 5 años; 65,6% de 6 a 12 años; y 36,7% de 13 a 17 años.