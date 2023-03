8M: Mesa Multisectorial Feminista exige por "la deuda y falta de justicia"

Chaco On Line

Al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la Mesa Multisectorial Feminista da a conocer un documento.

Adhieren: ADIUNNE- Red de Educadoras Feministas- Unión de Mujeres en Lucha- Corriente Clasista Combativa- UPCP- Peronismo Popular- Peronismo 26 de Julio- Igualar- Mujeres Peronistas con Cristina- Peronismo Militante, PM- Avance Popular- Movimiento de Naciones y Pueblos Originarios en Lucha- CEPA Corriente Estudiantil Popular Antiimpèrialista- La Juana Azurduy- Mujeres 20 de diciembre- Somos barrios de Pie- Frente de Marea- Mala Junta- Nuestramerica. Movimiento Popular. Nuevo Encuentro- Bandada Feminista- Mujeres Evita- Partido Frente Grande- Colectivo Nacional- Descamidadxs Chaco- Al Fin Justicia- CTA de los trabajadores y Trabajadoras- A.T.A.C.C- PTP Partido del Trabajo y del Pueblo- PCR Partido Comunista Revolucionario- Melisa Bogarín- SECAFPI- Sindicato del Tribunal de Cuentas- Frente Barrial 19 De Diciembre- Sindicato de Amas de Casa.- La Cámpora- Descamisadxs Chaco- Campaña Nacional por la Emergencia en Violencia, Chaco.

El escrito expresa:

“Desde la Argentina profunda y el norte de la Patria, este 8 de Marzo, a 40 años de democracia ininterrumpida, las mujeres trabajadoras, indigenas y disidencias paramos y nos movilizamos en el marco del Paro Internacional por el dia de la Mujer Trabajadora, para repudiar a los poderes fácticos, históricamente proscriptores de la voluntad popular, cómplices de genocidas y detractores de las conquistas del pueblo, manifestar que estamos en ofensiva, organizándonos para redoblar los esfuerzos, defender y avanzar por más igualdad y justicia social; y que está en marcha la unidad de las trabajadoras y trabajadores, para construir una Argentina democrática y feminista.

A los poderes del Estado les exigimos políticas distributivas estructurales y justicia con perspectiva de género, diversidad y derechos humanos. Porque la deuda y la falta de justicia siguen siendo con nosotras y nosotres:

Hoy en la Argentina se agrava día a día la situación de quienes vivimos del trabajo, y trabajadoras somos todas. Nuestros ingresos, salarios, jubilaciones, pensiones, asignaciones y programas sociales no alcanzan a cubrir la canasta básica familiar. La inflación, con el aumento de los productos y servicios esenciales, acrecienta las brechas de desigualdad, la angustia y bronca de las mujeres y el pueblo . Hoy una familia tipo, necesita $163.539 para no ser pobre y $72.043 para no ser indigente. Nuestro rumbo, es el de la industria y la soberanía nacional, que recupere las palancas claves de la economía hoy en manos de potencias extranjeras, en la ciudad y el campo, que genere millones de puestos de trabajo, para la felicidad de nuestro pueblo. Ese es el rumbo que debe retomar la Argentina.

En este camino se hace urgente tomar medidas económicas que toquen los intereses de las minorías de monopolios, exportadores y especuladores financieros que se enriquecen con nuestro trabajo, exhaustiva investigación de la deuda con el FMI, suspender el pago de esa estafa ilegítima, usuraria y fraudulenta, contraída por Mauricio Macri y dar respuestas a las necesidades de las mujeres y el pueblo. recuperar la hidrovía, consolidar y crear empresas estatales de alimentos, avanzar con reformas como la ley de entidades financieras defendiendo los genuinos intereses de la patria.

Así como se hace urgente una reforma judicial sustentada en los principios de derechos humanos y el sostenimiento de la vida por encima de cualquier interés corporativo, privado y concentrado, que usufructe el valor de nuestro trabajo.

En nuestro país cada 36 horas se producen femicidios, travesticidios, y crímenes de odio. Llegando al intento de magnicidio y femicidio de la Vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner.

Nos enfrentamos al nacimiento de un nuevo monstruo antidemocrático que pone en peligro al pueblo. Se ha roto el pacto democrático y está en juego el Estado de derecho y las instituciones. La Autoproclamación fraudulenta en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la ausencia del debido proceso a quienes son arrastrados a Tribunales, violando los mecanismos establecidos, las persistentes irregularidades y el abrumador silencio de todas las instancias judiciales y el resto de sus magistrados, ponen en evidencia que tenemos un Poder Judicial absolutamente viciado y machista, que vulnera el derecho más elemental y constitucional: el derecho al acceso a la justicia.

Ante esto y a partir de la miserable sentencia de proscripción del movimiento popular que representa esta maniobra de plena vulneración institucional, orquestada desde los oscuros sótanos del Poder concentrado, empresarial, judicial y mediático, se ha secuestrado a la República, con el mero objetivo de subsumir al interés avaro de quienes nos han endeudado, saqueado y perseguido por décadas. Y que hoy reafirman sus intereses al servicio de la estafa macrista, la especulación financiera y la concentración de nuestras riquezas.

La violencia política y judicial hacia las mujeres y disidencias no es un nuevo capítulo de la historia, es la consecutiva y persistente acción contra el movimiento que se constituyó en un nuevo sujeto político de transformación y contra las líderes que sintetizan la posibilidad de realización de la justicia social y, que en esta ocasión, corona las intenciones apátridas del puñado de grupos económicos vinculados a intereses extranjeros y capitales trasnacionales que no perdonan las políticas de memoria, verdad y justicia y la democracia que supimos conquistar.

Desde el ‘Nunca Más’, una vez más estamos acá ante un punto de inflexión histórica, exponiendo esta vil maniobra. Mañana se conocerán los fundamentos de la sentencia armada contra la vicepresidenta, que como el tiro que no salió, dañará a la Nación Argentina.

Disciplinar, en este caso con una dosis de misoginia, a quienes se atrevan a construir un modelo de conducción que abrace al pueblo y sus intereses, ha sido la tarea sistemática de las derechas en toda Latinoamérica.

Después de conocerse las pornográficas prebendas del grupo clarín, no quedan dudas de cuales son los intereses que defiende esta Justicia; como tampoco de la necesaria democratización de uno de los poderes que conforman la República Argentina. Ante esto, estamos en situación de máxima alerta, esta justicia evoca los momentos más oscuros de la historia de los pueblos del mundo.

A 40 años de democracia, defender a Cristina es defender la democracia, por ello resulta fundamental la intervención de la justicia internacional en clave de derechos humanos, exigimos que se instrumenten los recursos necesarios para la calidad institucional de una Corte que actualmente actúa sin escrúpulos. Y resulta indispensable la unidad y la lucha del movimiento de mujeres y feminismos, para no retroceder en cada uno de los derechos conquistados e ir por más.

En el mismo sentido, exigimos al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial el desmantelamiento de toda doctrina represiva de las Fuerzas de Seguridad. Ya no hay lugar para las acciones represivas sobre la protesta social, sobre las demandas más elementales como la vida misma. Exigimos respuestas inmediatas, reparación urgente ante el abuso policial y la utilización del monopolio de las armas contra las poblaciones más vulneradas de nuestro país, como son las comunidades originarias y las mujeres indígenas que siguen siendo objeto de la triple discriminación y vulneración de derechos; ejemplo de esto fue lo acontecido el fin de semana en la localidad de Misión Nueva Pompeya.

Nos solidarizamos con el Pueblo Wichí de Nueva Pompeya, ¡¡Basta de desapariciones, asesinatos, femicidios, despojo, represión y violencia institucional contra los pueblos Originarios del Chaco!! Aparición de Salustiano Gimenez y Hernan Andrada, Verdad y Justicia para Dominga Arias, Jorgelina Reinoso, Josué Lago, Ismael Ramirez, Mártires López y todas las víctimas violentadas, asesinadas o desaparecidas pertenecientes a los Pueblos Originarios.

Conspicuos dirigentes en la provincia, prometen más ajuste y garrote para los movimientos populares. En Resistencia, donde la mitad de la población es pobre, la principal obstrucción que dificulta todo el tránsito lleva más de un año: nuestra plaza 25 de mayo cerrada. El municipio se dedica a judicializar a las organizaciones del campo nacional y popular, a las que les cierra las puertas, como las plazas y los parques.

A los sectores políticos oportunistas antipopulares, que cortaron calles y quemaron barbijos en contra de la cuarentena en plena pandemia mundial, poniendo en riesgo miles de vidas, o a favor de la estafadora Vicentin, y no dicen nada de la estafa millonaria contraída por Macri de 45 mil millones de dólares, les decimos ¡¡Basta de cargar la culpa en las víctimas de violencia y pobreza!! ¡¡Que la crisis la paguen los que se enriquecieron a costa del pueblo!!

La disputa por un salario digno, contra la precarización laboral, el reconocimiento de nuestras tareas al servicio del sostenimiento de la vida resulta impostergable. La independencia económica, la soberanía de nuestras cuerpas son el territorio donde se expresan las violencias que persisten.

Organizamos en cada barrio propuestas, estrategias y herramientas que reconozcan nuestra tarea de cuidado como ese aporte invisibilizado por siglos en el desarrollo de la sociedad. Somos las que cuidan, somos trabajadoras del cuidado en la Economía Popular. “Eso que llaman amor, es trabajo”. Por eso Interpelamos al sistema capitalista, misógino, extractivista y patriarcal, que nos explota y niega el valor de la economía del cuidado.

Distribuir y reconocer este trabajo tanto en los hogares, como en el ámbito público y privado, es tarea del Estado, las instituciones y las patronales.

Los derechos de las infancias son afectados por este sistema en el que se ven expuestas a situaciones de vulnerabilidad ante las que las instituciones públicas deben protegerlas. Lejos de una mirada feminista y laica, nuestras niñeces siguen sufriendo abusos naturalizados, discriminación y vulneración de derechos como el de la ESI, por eso las trabajadoras de la educación y los cuidados comunitarios exigimos que no se retroceda en su plena y efectiva aplicación. Para que nuestras infancias sean libres, cuidadas y respetadas.

Las mujeres no tenemos que pagar con nuestros cuerpos para acceder a nuestro derecho legítimo como ciudadanas a participar de ámbitos políticos.

Los movimientos de mujeres y disidencias nos hemos manifestado apoyando el pedido de apartamiento del cargo a funcionarios de comprobadas prácticas acosadoras y abusivas. Estas prácticas violentas se repiten también en los municipios, empresas privadas y estatales. Resulta impostergable instrumentar medidas ejemplificadoras que condenen de forma tajante al acoso, el abuso, la discriminación y la violencia.

Construimos transfeminismos como paradigma de una sociedad inclusiva, diversa y soberana. Reconocer a las personas como Travesti, Trans, Lesbiana, Gay, Bisexual, Intersexual o No Binarie (TLGBIQNB), es reconocer y visibilizar la discriminación histórica a la que hemos estado sometidas quienes nos encontramos en este supuesto, contribuyendo a ofrecer protección acorde a nuestras necesidades particulares. Es parte de nuestra lucha diaria y ni hablar de cómo está ampliamente documentado en todas las regiones del mundo que las personas TLGBIQNB son blanco de la violencia sexual, agresiones físicas, maltratos, y de limitación, restricción o exclusión en goce de los derechos.

Por todo lo expuesto, en este paro internacional, gritamos que la deuda y falta de justicia siguen siendo con nosotrxs y exigimos:

-Que la deuda fraudulenta la paguen los que la fugaron.

-Reforma Judicial Transfeminista

-Juicio Político a la Corte Suprema de Justicia

-Verdad y Justicia en la causa de intento de magnicidio contra Cristina Fernandez de Kirchner. Condena a los autores materiales e intelectuales.

-No a la proscripción.

-Basta de persecuciones políticas con causas judiciales armadas contra las organizaciones populares.

- Basta de femicidios, transfemicidios y crímenes de odio. Justicia y reparación para todas las víctimas y sus familias.

-El salario y los programas sociales no deben sean variables de ajuste, salario universal, para repare las brechas históricas de desigualdad.

-Urgente programa de regularización laboral, combatir la precarización laboral, trabajo con derechos e igualdad.

-Políticas efectivas para erradicar el acoso sexual y abuso en los lugares de trabajo; urgente adecuación de la legislación laboral a la ley ratificatoria del convenio 190 de la OIT.

- Urgentes políticas de control y sanciones contundentes a los remarcadores de precios de los productos de la canasta familiar y servicios esenciales. ¡Basta de inflación!.

-Paritarias sin techo. Plan de regularización laboral con perspectiva de género, y diversidad. Las trabajadoras del cuidado comunitario y la promoción de derechos, somos esenciales. La salud, el abordaje a las emergencias y políticas territoriales son ejercidas por trabajadoras en condiciones de precariedad laboral.

- Eliminación del IVA de todos los alimentos y útiles de la canasta escolar y de los medicamentos.

- 82% móvil para jubiladas y pensionadas.

- Presupuesto acorde, real y efectivo para su implementación.

- Los comedores, merenderos y las familias que van a buscar comida se han triplicado y no han dejado de sostenerse gracias a nuestros esfuerzos: Reconocimiento económico e institucional para las promotoras en violencia de género, cuidadoras comunitarias y de la economía popular.

- Espacios de cuidado, contención y acompañamiento para mujeres víctimas de violencia.

-Jardines materno paternales zonales gratuitos en cada barrio y lugar de trabajo. Cuidamos en comunidad.

- Cumplimiento efectivo de la Ley Brisa.

- Cumplimiento efectivo de la ley IVE en todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.

- Cumplimiento de la ley ESI, sin que las iglesias definan la currícula en detrimento de la educación laica. Eliminación urgente de la resolución 967/21 del Ministerio de Educación y anulación del decreto 2633/21 que habilita una ESI alternativa, cientificista y en contra de los derechos humanos.

- Urgente capacitación a decanos, supervisores, directivos y asesores pedagógicos en perspectiva de género.

- Urgente recomposición salarial para la docencia universitaria.

-Tierra para trabajar y producir.

-Vivienda Digna.

- Licencias por violencia de género para las trabajadoras del sector privado, como el público.

- Efectiva implementación del cupo laboral trans.

- Reparación histórica travesti trans a víctimas de la dictadura militar.

- Cumplimiento efectivo de los artc 11 y artc 12 . de la ley de identidad de género 26743

- Solicitamos al Ministerio de Salud contar con profesionales, condiciones e insumos para la atención de la salud de las personas TLGBIQNB

- Políticas efectivas y reparatorias para las agricultoras familiares, campesinas e indígenas. Quienes sostienen la soberanía alimentaria en condiciones de extrema desigualdad respecto a medianos y grandes productores.

- Exigimos que todos los funcionarios públicos denunciados por violencia de género, sobre todo por delitos contra la integridad sexual de las mujeres, sean suspendidos de sus funciones y se los investigue con celeridad, por tratarse de personas de responsabilidad política institucional.

- Inmediata reincorporación a las trabajadoras despedidas de la empresa SEFECHA.

- Niñas no madres y ni presas por abortar.

- ¡Emergencia Nacional en Violencia de Género Ya!

- Basta de persecución judicial a las luchadoras populares. Libertad a Milagro Sala y las presas políticas mapuches.

- Celebramos la Aprobación de la Ley de Moratoria previsional, y reivindicamos el derecho humano a la protección social.

- Que el DNU 803/21 se transforme en ley (Ley 26.160), de relevamiento territorial indígena.

En el Día Internacional de La Mujer Trabajadora, nosotxs paramos y nos movilizamos, las calles son nuestras.



¡Unidad de las Trabajadoras Por una Argentina Democrática y Feminista para no retroceder!

