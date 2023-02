Zdero: "Ya no da para más el tema de los piquetes"

El diputado provincial y precandidato a gobernador, Leandro Zdero, volvió a insistir que “ya no da para más el tema de los piquetes; Capitanich no lo resuelve porque este gobierno es cómplice de la situación. En el Chaco, nos encontramos con una provincia sitiada, donde los piqueteros, dueños de las calles y/o rutas le dicen a la gente por dónde cruzar o no. Cada vez que hay elecciones el gobernador, junto a sus funcionarios de escritorio, mienten con el ‘protocolo’ y no se hacen cargo de nada”, señala Zdero.

El legislador provincial presenta hace un tiempo, el proyecto de Ley 1645/2022 para eliminar los piquetes que nunca pudo tomar estado parlamentario para ser tratado en la Legislatura, ante la mayoría oficialista.

“La Ley Zdero incluye multas”

“Transitar es un derecho, no un privilegio. Nadie debería impedir circular a otro y el que corta una calle debería ser sancionado. El artículo 4º de este Proyecto establece sanciones para quienes incumplan las normativas reguladas: se impondrá una multa a los responsables equivalentes al valor de dos mil (2.000) litros de Nafta Súper, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiere corresponder, cuyo producido será destinado a instituciones de bien público que disponga la autoridad judicial interviniente, según la competencia del lugar del hecho", acota.

“La violencia en las calles no debería ganarle a la paz social”

“No estoy en contra de las protestas ni de las huelgas, pero si alguien quiere hacerlo, debería haber lugares definidos como lo hacen en Mendoza, sin molestar al otro. En el Chaco hay que poner orden y en los piquetes ahora se suma: la violencia. No debemos permitir que la violencia o la ley del más fuerte en la calle, termine triunfando sobre la paz social que merecemos los chaqueños y tenemos como derecho de transitar libremente”, cierra Zdero.