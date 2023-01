Precosquín: La agrupación "El Capataz" en la final de Conjunto Malambo

Chaco On Line

Pero además, la delegación que viaja a Cosquín tiene entre los finalistas del certamen al conjunto musical “Trinar” y al dúo vocal “Karapé”, lo que da un saldo positivo en cuanto a los valores artísticos de la región NEA.

Extrema emoción

Previo a conocerse el resultado final, los integrantes de “El Capataz” agradecen el acompañamiento pleno de la sede Resistencia que les permite mostrarse en el escenario mayor de Cosquín. La agrupación salteña surge hace casi 4 años y sus integrantes no pueden contener la emoción por ganar el Pre Cosquín en malambo.

Rolando Mamaní dice: “No caigo todavía. Felicidad plena”. Mientras que su compañero. Mariano Ramos demuestra su “felicidad inmensa". Lo soñé de niño, lo veía de chiquito por la tele y dice “ojalá algún día se me dé y esté ahí. Y hoy estoy parado acá y agradezco un montón a la vida”.

Con los sentimientos a flor de piel, Emiliano Mamaní recuerda el esfuerzo y el apoyo permanente de su familia, al tiempo que Nahuel Medina manifiesta: “Estoy muy emocionado. Es algo que también lo soñé desde muy chico. Todavía no caigo de haber estado en una final”.

Franco Medina expresa su “felicidad pura por haber compartido esto con estos 8 guerreros que la peleamos a morir desde el día uno” y Mario Flores aseguró que concretó un “sueño que se hizo entre todos. No solo somos nosotros, es todo un camino que trae a mucha gente”.

Ya con lágrimas de alegría, Moisés Mamaní dice estar “orgulloso de todo el equipo. Se lo dedico a mi abuela que me inculcó esta danza y me dio todo. Y me pone contento porque juré que iba a volver al escenario, que iba a ganar y este año se dio”.

Apuesta de Resistencia

Oscar "Chacho" Gamarra, representante institucional de la sede Resistencia del Pre Cosquín, felicita a los ganadores que representan a la delegación en la ciudad cordobesa y considera que dicho resultado final, como así también la participación de los demás finalistas, representa la “apuesta fuerte del Municipio para apoyar a los artistas de la región. La sede Resistencia está siendo una de las más importantes de la región y estamos muy felices por eso porque apostamos al folclore de la región. Tener esa posibilidad de representar a la sede con un ganador otra vez nos da fuerzas para seguir”.

También el otro referente institucional de la sede resistenciana, Daniel Giménez, resalta el orgullo por la “delegación que hemos traído. Entre 80 sedes, estamos entre los primeros. Hemos tenido tres finalistas en este año y eso es un orgullo para nosotros”.

Orgullo por llegar a la final

Lautaro Meza (en guitarra y voz), Aníbal Sardi (bajo y voz), Andrés Villa (guitarra y voz), Leonel Ojeda (batería), Benjamín Villa (violín) y Gustavo Pérez (acordeón) llegan a la final y reflexionan sobre el balance positivo que arroja su actuación en la capital folclórica.

“Estamos muy contentos con lo que hemos hecho arriba del escenario”, afirman al mismo tiempo que agradecieron “a la Intendencia de Resistencia por apoyarnos a todos los participantes de la sede”.