Zdero expone propuestas para el gobierno 2023, en el club Regatas

Leandro Zdero realiza una reunión este sábado en el Club Regatas Resistencia con ciudadanos del área Metropolitana comprometidos con el proyecto de gobierno 2023. “Nosotros somos la esperanza, nosotros somos el cambio para un nuevo tiempo del Chaco que se viene y transformaremos el presente a un futuro mejor”, dice en su mensaje.

En un encuentro con miles de ciudadanos, en las instalaciones del Club Regatas, Zdero subraya: “Sabemos lo que hay que hacer, sabemos cómo hacerlo y lo haremos con coraje, con los pies sobre la tierra y con cada chaqueño. Lo haremos con un equipo, con cada uno de ustedes y convocaremos a los mejores”.

“Para transformar la realidad hay que reconocerla”

“Tampoco vamos a disfrazar la realidad porque para transformarla hay que asumirla y para resolver los problemas hay que reconocerlo”, plantea el precandidato a gobernador. Luego resalta: “No solo Resistencia está mal sino cada rincón del Chaco; seré el gobernador de un Chaco real, que no puede esperar más, por eso tenemos que estar en casa barrio la próxima semana, no es tiempo de oportunismos, de especulación, es tiempo de no darse por vencido, es tiempo de coraje, de valentía, porque desde el Chaco sacaremos adelante los sueños y los proyectos que anhelamos”.

“La convocatoria es abierta, sin importar de qué pertenencia o no tengan”

“Salgamos con ese entusiasmo y no nos quedemos en el confort de los acuerdos, salgamos a establecer un pacto moral con la gente, basta del contubernio entre dirigentes, la gente está harta, nosotros también estamos incómodos con eso, entonces es tiempo de romper moldes de sacudirse de las malas mañas de la política perversa. Abracemos los gestos de política noble, se viene un nuevo tiempo convocaremos a todos los chaqueños sin importar de donde vienen, porque es tiempo del común denominador sacar este Chaco adelante. Este es el tiempo donde vamos a transmitir ideas y proyectos, nosotros expresamos la voluntad de transformar y reparar las asimetrías de este chaco; y lo vamos a hacer porque tenemos esa voluntad de cambio vamos a recuperar nuestra provincia de la mano del trabajo para un Chaco pujante, un Chaco productivo, un Chaco de esperanzas, un Chaco de oportunidades.... será el tiempo de un Chaco nuevo, de un Chaco donde todos recuperemos el orgullo de ser chaqueños!!!”, reafirma.