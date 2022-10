"La inclusión y el desarrollo popular no es una bandera exclusiva del kirchnerismo", asevera Polini

El precandidato a gobernador de Chaco, Juan Carlos Polini asegura que “la inclusión y el desarrollo popular no es una bandera exclusiva del kirchnerismo”, tras la aprobación de la Ley de Regularización Dominial Para la Integración Socio Urbana.

Tras la aprobación en Diputados de la Nación, el legislador y precandidato a gobernador de Chaco, explica el porqué el bloque apoya la iniciativa y se anima a decir “que esos términos, y esas políticas públicas ya tratadas por la administración de Cambiemos debemos animarnos a debatirlas, resolverlas, ya que no son propiedad exclusiva del peronismo”.

Tras la sesión en la Cámara de Diputados de la Nación, el legislador chaqueño y candidato a gobernador, Juan Carlos Polini, expresa que “a pesar de que hay líneas ideológicas que parecen apropiarse de las problemáticas sociales, tenemos que atrevernos y hacernos escuchar cuando se habla de inclusión, de desarrollo dominial popular; porque no sólo lo tenemos incorporado en meros discursos, sino que ya fueron políticas públicas tratadas por la gestión de Cambiemos, y hay que atreverse a desmonopolizar el tratamiento de las carencias sociales con las cuales el kirchnerismo hace política asistencialista, administra pobreza para sostener el poder a cualquier costo”.



El legislador radical, recuerda que la Regularización Dominial Para la Integración Socio Urbana (Ley 27.443) fue aprobada en la gestión Cambiemos y fue modificada. Polini indica que el bloque opositor apoya la enmienda ya que este año se vence el plazo establecido en el artículo 15 referido a la suspensión de desalojos en Barrios Populares, y además se deben incluir a los barrios que no entran en el relevamiento anterior.

Con la modificación a esta norma, además se declara la utilidad pública y la expropiación de los barrios populares que son incluidos recientemente y -fundamentalmente-, se prórroga la suspensión de los desalojos por el plazo de 10 años.



“No son propiedad exclusiva del populismo que pregona, pero hace lo contrario, temas como la inclusión social, los derechos básicos de los argentinos. Como en mi provincia, parece que sólo el kirchnerismo tiene autoridad para hablar de distribución y asistencia social, pero como vemos en los índices de nuestro Chaco, se gasta y no se invierte, a más fondos nacionales recibidos y más planes sociales, más pobreza, por lo que la ecuación de la gestión Capitanich no cierra al pueblo chaqueño”, dispara Polini, para quien “debemos atrevernos a discutir, pero no discursivamente sino con acciones, un real y efectivo programa y plan para combatir la pobreza”.



En tanto, con la modificación de la norma aprobada por la Cámara Baja, también se declara la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental por dos años para agilizar procesos administrativos para garantizar servicios. Y se incorpora la perspectiva de género para la titularidad de las viviendas.



“La postura política del bloque fue darle continuidad a una política pública iniciada por Cambiemos, que pensó la integración socio urbana como una herramienta que trae consigo desarrollo e inclusión y que era una demanda de los movimientos sociales de larga data que no lograron satisfacer los gobiernos anteriores”, resume el candidato a gobernador por la UCR chaqueña.