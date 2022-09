Spotify propone crear playlists personalizadas

Cada outfit merece una banda sonora que le combine.

Spotify hace el lanzamiento de GetReadyWithMusic, una experiencia lúdica e interactiva que invita a los usuarios a realizar un cuestionario para obtener playlists personalizadas inspiradas en las texturas, tonos y las vibras de su outfit.

Ya sea que te estés preparando para salir a la noche, para hacer ejercicio o salir a comer con amigos, Spotify está ayudando a los oyentes a musicalizar sus rutinas "GRWM" ("prepárate conmigo") para diferentes ocasiones.

Para descubrir la experiencia por uno mismo, la app de música propone los siguientes pasos:

1. Primero, asegurate de tener la última versión de la aplicación de Spotify.

2. Visitá https://spotify.com/getreadywithmusic en tu dispositivo móvil (disponible para iOS y Android).

3. Después, responde las preguntas solicitadas para contarle a Spotify sobre la “vibra” de tu outfit: acá es donde compartirás para qué te estás preparando y describirás el color y textura de tu vestuario.

4. Luego, sube una foto tuya con tu outfit para que sirva como portada de tu nueva playlist.

5. Finalmente, recibirás una lista de reproducción personalizada que complementa tu outfit, con una carátula personalizada, para que puedas compartirla con tus amigos en las redes sociales.

6. Una vez que hayas pasado por la experiencia varias veces, no olvides revisar tu “Music Closet”, donde encontrarás todas las playlists de vestuarios que has creado hasta ahora.

Spotify se está asociando con los creadores digitales y las estrellas de The D'Amelio Show: Dixie y Charli D’Amelio, para lanzar GetReadyWithMusic e inspirar a los fanáticos a celebrar las propias playlists que utilizan para prepararse.

Pero eso no es todo: la experiencia está cobrando vida en más de un sentido con un hub global de GetReadyWithMusic en Spotify que contiene una mezcla de playlists, incluyendo Taking it Easy, For the Fashionistas, Getting Things Done, Staying Active, A Night Out, y Going With the Flow.