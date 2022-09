Comienza el festival Chaco Merece Jazz 2.022

Mañana, viernes 2 de septiembre, a las 20, en la Casa de las Culturas (Marcelo T. de Alvear y Mitre), comenzará Chaco Merece Jazz 2.022, festival que se vivirá todos los viernes y sábados del mes en Resistencia. Participarán más de 30 bandas de Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Santa Fe, Tucumán, Córdoba, Buenos Aires y Paraguay. Con el apoyo del Instituto de Cultura del Chaco, todos los espectáculos y talleres serán libres y gratuitos.

La jornada inaugural presentará al Trío Fusión Austral (Buenos Aires), el Goitia Juárez Andrada Fritz Cuarteto (Chaco), Chiche Barrionuevo Quinteto (Chaco), Stratus (Chaco) y Antoliano Rojas (Corrientes).

Mientras que el mismo día, a partir de las 23.30, en el bar Un Octavo (Corrientes 366) tendrá lugar la primera Jam Session.

Las bandas

Trío Fusión Austral es un grupo integrado por Aníbal Glüzmann (piano), Jorge Mario Orlando (batería) y Ezequiel Agüero (bajo eléctrico), tres músicos de amplia trayectoria y distintas extracciones musicales, oriundos de Buenos Aires, que se juntan con la idea de fusionar lo mejor de cada estilo dentro de una temática folklórica argentina y latinoamericana.

Su repertorio está conformado por temas propios, del folclore y del tango, así como estándares de jazz reversionados, creando una mixtura “imposible de encasillar y universal a la vez”. El show se propone como un viaje por la enorme riqueza de la música popular americana, con base en formas tradicionales y la improvisación con un lenguaje local que incorpora componentes jazzísticos.

El trío se presenta en diversas salas de Buenos Aires y es premiado por el Gobierno de la Ciudad para participar de los conciertos 2.020 en bares notables. Edita su primer disco Viene del Andar (2.017), de producción independiente y disco del mes (abril 2.018) en el Club del Disco, se encuentra desarrollando nuevo material.

Goytia Juárez Andrada Fritz Cuarteto. Formación que se presentará por primera vez en vivo, integrada por músicos destacados de todo el país que comparten escenarios en múltiples ocasiones: Julio González Goytia en guitarra (Tucumán), Pablo Juárez en piano (Rosario), Cristian Andrada en contrabajo (Córdoba) y Carlos Fritz en batería (Chaco).

Para su presentación proponen el abordaje estándar y música original de cada uno de los integrantes ya que son dueños de una prolífica trayectoria y producción de material musical de su autoría. El músico anfitrión, Carlos Fritz, se da la satisfacción personal de poder reunirlos en esta oportunidad.

Chiche Barrionuevo Quinteto. Conjunto integrado por Ariel Portillo en batería y voces, Pablo Ibáñez en bajo eléctrico y voces, Pedro Casis en trompeta, Julio Ledesma en guitarras acústica y eléctrica, y Chiche Barrionuevo en piano acústico, teclados y voz.

El líder de la banda es el compositor, autor, intérprete y productor independiente Chiche Barrionuevo, quien, sin formación académica, es autodidacta con una trayectoria de 40 años.

A su vez cada músico cuenta con distintas influencias de vertientes como el chamamé, folclore, jazz, funk, bossa, soul y música clásica, por lo que se perciben como una banda de fusión. Todos los músicos citados para este encuentro tienen su trayectoria en distintas formaciones y géneros musicales, con formación académica.

Stratus es una banda compuesta por jóvenes músicos de Chaco dedicados al jazz, la bossa y su fusión. La integran: Luz y Serena González en voz y coros; Carlos Matta en saxofón; José Alegre en guitarra; Franco Menegaz en teclados; Franco Maksimchuk en bajo; Matías Rodríguez en batería;, Guillermo Canteros y Rodrigo Sánchez en percusión.

Presenta obras y stándares de jazz, y creaciones propias, prontas a integrar su primer trabajo discográfico profesional en el estudio “La Cangayé – Almacén de Sonidos” del productor José Rodríguez.

Stratus realiza más de 50 shows en bares, teatros y espacios culturales de la ciudad, agotando las localidades. Es nombrada como Banda Emergente del año 2.021 en el Encuentro de Músicos Independientes del Chaco, y es telonera de Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale en la Bienal de las Esculturas 2.022.

Antoliano Rojas abrirá cada noche con un breve set de guitarra clásica. “Es como un pequeño trío de cuerdas: sus voces agudas asemejan a un violín, las voces medias a un clarinete, y las voces graves a un contrabajo”, explica.

Rojas toma clases con el gran maestro de la guitarra clásica Abel Carlevaro. Viaja a España con el teatro San Martin de Buenos Aires para representar en coproducción con el teatro Clásico de Madrid “El Burlador de Sevilla”. Actúa como músico en dos obras junto a la actriz Virginia Lago: “Vivir en Vos” y “La Piaf”. Junto a la actriz Ingrid Pelicori crean y representan “Borges y el Infinito Tango”.

En 2.015 graba en Buenos Aires, de manera independiente, “Gershwin en guitarra clásica”. Ya radicado en Corrientes, en 2.017 se presenta asiduamente en “El Mariscal”. En plena cuarentena en 2.020 realiza 14 recitales vía Facebook, donde predominan el Jazz y la Bossa Nova.

Jam Session en el final

Tras la presentación de las bandas en el escenario mayor, la noche cerrará con una Jam Session, a partir de las 23.30, en el bar Un Octavo (Corrientes 366). En esta instancia, posterior al concierto principal, el público podrá presenciar la interacción de distintos músicos disfrutando de la música de una manera más amena y relajada.

La banda base para esta primera Jam Session estará conformada por el bajista Federico Mayuli, el guitarrista Marcelo Jurasek y el baterista Gabriel Vignoli. Contará con la siguiente lista de temas sugeridos: The Thrill is Gone, Fly me to the Moon, Hojas Muertas, All of me y Chick to Chick.

El sábado, espectáculo y clase magistral

El festival continuará el sábado 3 de septiembre, desde las 14, en la Casa de las Culturas (Marcelo T. de Alvear y Mitre), donde el pianista y compositor Aníbal Glüzmann brindará una clase magistral dirigida a instrumentistas independientemente del nivel de experiencia, de estudio o profesional. Como parte del trabajo se tocarán algunos ejemplos grupalmente con partes provistas por Glüzmann, donde se sugiere a los participantes contar con instrumentos.

“Lo contenedor de las estructuras y la riqueza rítmica del cancionero de nuestro folclore dan pie a la improvisación a partir de variaciones melódicas, de articulación, textura, polirritmias, escalas y armonías características, comping y voicing, y la interrelación con bajo y batería”, explica Glüzmann.

A las 20:30, en el Auditorio de Casa de las Culturas, comenzarán los espectáculos de la segunda noche: Marcelo Torres Trío (Buenos Aires), Florentín & Alterman Jazz Dúo (Corrientes), Delvalle Fernández Galarza Trío (Corrientes), Centro Jazz (Chaco) y Antoliano Rojas (Corrientes).

Finalmente, a las 23.30, en el bar Un Octavo (Corrientes 366), tendrá lugar la segunda jam session.