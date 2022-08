Zdero: "Dejen de buscar culpables y gobiernen"

El diputado provincial Leandro Zdero al ser consultado sobre la crisis económica provincial y nacional responsabiliza de la situación a los que gobiernan porque no se hacen cargo de nada y son los que nos llevaron al desastre. “Sigue la pelea de los ‘Pimpinela’ con Cristina revoleando ministros y un presidente pintado. Dejen de buscar culpables y gobiernen”, señala.

Sobre los sorpresivos cambios y renuncia de ministros en el gabinete nacional, Zdero expresa: “Quiero que al país le vaya bien, pero hacen todo mal. Solo cambian figuritas y no tienen un plan”.

“En el Chaco tampoco hay un plan ni equipo para gobernar”

“Hoy tenemos una crisis profunda, con el aumento descontrolado de precios, una inflación imparable y los sueldos devaluados. Si los que gobernaban eran otros, iba a ser un estado casi caótico, porque los acostumbrados a empujar y a tener bombas molotov son los que estarían gobernando. Nos han llevado al fracaso y al atraso; al igual que en el Chaco, donde no hay un plan por eso, tenemos los índices más altos de pobreza, los peores índices en educación, las empresas quebradas, y una mala administración de los recursos”, acota.

Sobre los anuncios de Massa

Por último, Zdero opina sobre los anuncios que hiciera el ministro Massa anoche: “Crearon muchas expectativas para las pocas medidas donde no hay nada concreto y los argentinos seguimos en la incertidumbre. Fue como el anuncio del anuncio, por eso, considero que les está faltando un Plan. Además, llegó su momento, de cumplir su palabra cuando dijo que iba a barrer a los ñoquis de la Cámpora, a los parásitos del Estado. Lo importante es que dejen los enfrentamientos con el Campo, no los vean como su enemigo y no los llamen solo para la foto".