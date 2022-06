Para, Zimmermann “el único responsable de la crisis energética es el kirchnerismo”

El precandidato a Gobernador del Chaca insiste en sus críticas a la situación a energética, a la que califica de “imprevisión oficial que está paralizando la actividad económica y que tendrá su impacto en la inflación”. Además, recuerda que “hace un año el oficialismo modificó la Ley de Biocombustibles y nos dejó sin alternativas para momentos como estos”.

Consultado sobre la crisis de gasoil, el senador por el Chaco dice que “la modificación a la Ley de Biocombustibles, aprobada por todos los legisladores oficialistas, no solo sepultó la posibilidad que el Chaco contara con una planta en Puerto Vilelas sino que nos dejó sin herramientas para enfrentar esta crisis”.

Sobre este punto, apunta que “la modificación de la ley impulsada por el kirchnerismo, redujo el porcentaje de corte de biodiesel que representa el faltante que hoy tenemos”, a lo que acota que “no solo afectaron la generación de valor en origen y la creación de puestos de trabajo, sino que llevaron al país a esta crisis”.

“Una característica de esta gestión es que interviene donde no debiera hacerlo, como en el mercado de las carnes que generó un enorme perjuicio a la producción y no contuvo el aumento de precios”, indica Zimmermann y agrega que por otra parte “descuida áreas estratégicas como el de la energía, llevándonos a una crisis que se va a profundizar ante la falta de dólares para importar el combustible que no producimos”.

Finalmente, Zimmermann lamenta que “el oficialismo sigue enfrascado en sus peleas internas, cargados de especulaciones políticas, mientras los argentinos sufrimos las consecuencias de su inacción e impericia”. Así también advierte que “la situación se va a agravar porque carecen de un plan para encarar las cuestiones estratégicas de la Argentina”.