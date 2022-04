En el marco de la convocatoria a audiencia pública para un nuevo cuadro tarifario para el sistema de transporte público de pasajeros, la apunta contra las nuevas medidas que intentan establecer.



En relación a ello, Celada manifiesta: “Me llama la atención la convocatoria en este momento, puesto que estamos próximos al 30 de junio, fecha donde vencen las licitaciones de las líneas urbanas e interurbanas. Coincido con la necesidad de tener un transporte de pasajeros en la modalidad ómnibus en el marco de los objetivos de desarrollo sustentable. Pero realmente, si tenemos en cuenta el mal estado de las calles, la falta de iluminación y seguridad, entre tantas otras cosas… ¿creemos que esto es posible?”.



“Me parece que nuevamente se castigará a los usuarios de los colectivos con un aumento, cuando las otras partes no dan las respuestas necesarias. Es indudable que falta un control exhaustivo, el que debe realizar la municipalidad en su poder de policía. Me gustaría saber cuántos inspectores hay en las calles, cómo inspeccionan a cada una de las unidades, cuántas son las actas o multas libradas ante el incumplimiento. Sin ir más lejos, pensemos que la mayor infracción que se advierte es la inexistencia de los cinturones de seguridad tanto para pasajeros como para el chofer, la cual es una norma internacional. Ni hablar de lo sucias que están las unidades, de la falta de colectivos con rampas para personas con discapacidad, quizás esto sucede porque las calles no están en el estado que deberían, y nuevamente me pregunto ¿dónde está el Estado?", señala la concejala radical.



Además recalca: “Considero que el Municipio y el Ejecutivo provincial no están a la altura de las circunstancias. Hacer una audiencia pública para tratar el aumento del boleto en estas condiciones es algo totalmente descabellado.”



“Debemos, realmente, lograr una democracia no sólo representativa sino también participativa y pensar de una vez por todas en los usuarios que son los que sufren las consecuencias de un sistema deficiente.”, finaliza Celada.