“5 años de violencia machista y patriarcal relevadas de manera federal, recabando datos, construyendo estadísticas, con el objetivo de visibilizar las dinámicas de las violencias extremas así como la precariedad de las políticas públicas, exigiendo al Estado estrategias acordes a la situación de Emergencia Nacional en Violencia de Género”, expresa MuMaLá al presentar el Dossier Observatorio Nacional de MuMaLá "Mujeres, Disidencias, Derechos".

.

.



Luego señala: “Los femicidios, femicidios vinculados, trans - travesticidios, intentos de femicidios, muertes violentas en proceso de investigación, otras muertes violentas asociadas al género y suicidios femicidas son datos, pero fundamentalmente son historias de vidas interrumpidas por la violencia machista, a donde el Estado llegó tarde o mal, o no llegó”.





Además, apunta: “en 5 años en la Argentina registramos:





- 1343 femicidios, femicidios vinculados y trans- travesticidios, 1 femicidio cada 33 hs en Argentina, de los cuales: el 86.5% son directos (1162 femicidios), el 11.3% son femicidios vinculados (65 de niñas/mujeres, 87 de niños/varones), y el 2.2% son Trans/ travesticidios (29).



Datos destacados:



- La edad promedio de las víctimas: 36 años. Relevamos 134 femicidios en mayores de 60 años.



- 52% de las víctimas eran madres. 3 % estaban embarazadas.



En infancias y adolescencias víctimas se encuentra el mayor porcentaje de violencia sexual y de femicidios vinculados.



-1439 niños, niñas y adolescentes se quedaron sin madre.



- 60% de los femicidios fue cometido por parejas o ex parejas de las víctimas.



- 64% de los femicidios se cometieron en la vivienda de la víctima o en la vivienda compartida.



- En el 12% de los casos la víctima estuvo desaparecida por, al menos, 24 horas.



• Sujetos femicidas 2017 – 2021



- 1160 sujetos femicidas.

- La metodología más frecuente de femicidio fue el uso de armas blancas (30%).

- El 20% utilizó algún mecanismo para deshacerse del cadáver/ encubrir el hecho.

- El 19 % fue denunciado por su víctima.

- El 9% pertenecía a las fuerzas de seguridad.

-El 29% de los femicidios cometidos con armas de fuego se cometieron con armas reglamentarias.



-El 8% de los sujetos femicidas de los últimos 5 años aún no está identificado, 31% si se trata de transfemicidas y travesticidas.



-El 7 % abusó sexualmente a su víctima antes de asesinarla.



• Datos 2020 y 2021:



- 578 intentos de femicidios.

- 78 muertes violentas asociadas al género (narcotráfico, ajuste de cuentas etc).

- 31 suicidios femicidas, de los cuales en el 77% se identifica la violencia de género como antecedente inductor y en el 23% los abusos sexuales.

- El 45% había realizado denuncias previamente.

Al respecto, Paula Ojeda, coordinadora de MuMaLá Chaco sostiene: “Estos lamentables datos no hacen más que reflejar la falta de políticas públicas que aborden de manera integral la situación actual de las mujeres, femeneidades y personas pertenecientes al comunidad LGBTIQNB+ respecto a la violencia machista. Necesitamos que estas políticas estén dirigidas a la real protección de nuestras vidas para lograr prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género”.



Tampoco dejamos de ver cómo la crisis económica, intensificada por el acuerdo con el FMI, trae consecuencias altamente negativas a la vida de las mujeres y disidencias, repercutiendo no solo en la escasez de recursos económicos destinados a la protección de las mujeres sino también el impacto que este tiene en nuestra vida diaria, ya que estamos hablando de mujeres que en muchos casos dependen económicamente de sus agresores, y sumado al aumento de la inflación, la pobreza y la desocupación, se agrava esta situación de dependencia, dificultando que las víctimas pueda identificarse como tal”.



Para finalmente expresar que “la deuda es con nosotras y nosotres y repudiamos el acuerdo con el FMI porque afectan de manera directa y negativa en nuestras vidas, mellando nuestro derecho a una vida digna, libre de violencia machista”.