El diputado nacional Juan Carlos Polini analiza el discurso del presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa de apertura de sesiones ordinarias del Congreso y se muestra molesto por lo que denomina “un montón de frases hechas que denotan la falta de plan de acción y lo alejado que está el gobierno de la realidad”.

“A pesar de que por momentos parece reconocer ciertas flaquezas de su gobierno, el presidente se embandera de una campaña de vacunación y parece vivir en una realidad paralela. Sus dichos para nada reflejan la realidad del ciudadano de a pie y es triste y preocupante que quienes tienen que guiar los destinos del país estén tan desconectados del sufrimiento de los compatriotas”; enfatiza. “Alberto habla de que se detuvo el crecimiento de la pobreza, sin embargo los que caminamos las calles sabemos que esto no es así. No sé en qué país vive pero está cordialmente invitado a visitar el Chaco, donde la economía popular va en detrimento y nadie sabe cómo llegar a fin de mes”; asegura el presidente provincial de la UCR.

“Fernández parece por fin reconocer que los planes sociales han fallado y que debemos sacar a los argentinos de ellos para traerlos al sector productivo, pero no sabe cómo hacerlo. El trabajo a desarrollar es profundo, cultural, y él no explica qué medidas piensa implementar para lograr el objetivo. Hay que atender de primera mano a quienes hoy dependen de una prebenda para vivir, sobre todo a nuestros jóvenes; porque más allá de las leyes que podamos sancionar, necesitamos que el Estado les acompañe y esté con ellos a través de políticas públicas concretas, incentivándolos a trabajar y estudiar para tener un futuro mejor”, asevera.

“Ni la pandemia, ni el contexto mundial, ni las gestiones anteriores pueden seguir siendo justificativo de la falta de plan de gobierno y acción. Han pasado ya dos años de gestión y para el norte grande argentino ni siquiera hay una mirada especial. Más allá del discurso plagado de números sobrios y promesas como si estuviera en plena campaña proselitista, seguimos ante un gobernante que no ve la Argentina más allá de la avenida General Paz. Un montón de frases hechas intentan justificar las múltiples irresponsabilidades del gabinete pero no iluminan el camino de los argentinos ni plantean soluciones a las problemáticas que nos asechan a diario”, enfatiza el dirigente radical.

“Aunque el presidente nos trate de fatalistas o intente atacarnos, seguimos desde la oposición diciéndole que aquí estamos, que vamos a acompañar las iniciativas positivas que el gobierno impulse y estamos dispuestos a dialogar, pero no vamos a dejar de remarcar lo que está mal. No vamos a ser cómplices de la mentira y la prepotencia de quienes se robaron vacunas, burlaron las normas que ellos mismos impusieron e hicieron oídos sordos a la marginalidad y la pobreza de miles de argentinos”; cierra Polini alegando que “las pymes y el agro no se sostienen con felicitaciones o arengas y la agenda ambiental o de género no se llevan adelante con palabrerío; necesitamos que el presidente se interiorice realmente de las demandas de la gente, que empatice con su pueblo y trabaje por el bienestar general. Más allá de intentar agradar a su electorado, es el presidente de todos los argentinos”.