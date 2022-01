El Instituto de Cultura del Chaco hace saber que se toma la decisión de reprogramar la presentación de la obra Somos Chacú y se proyectan funciones en diversos escenarios locales y nacionales durante 2.022. El espectáculo iba a presentarse el sábado 22 de enero, en el Festival de Folclore de Cosquín, en Córdoba, provincia que atraviesa una situación sanitaria delicada por la embestida de la nueva ola de COVID-19 y su variante ómicron.

En una reunión virtual, en la que participan el equipo de directores y de producción de la obra Somos Chacú, las autoridades máximas del ICCh y la ministra de Salud de la provincia, se llega a la decisión de priorizar el resguardo de la salud y la vida de los integrantes de la delegación oficial chaqueña, compuesta por 80 artistas, técnicos y hacedores culturales.

El presidente del ICCh, Francisco “Tete” Romero, explica “hemos realizado las interconsultas con las máximas autoridades del Ministerio de Salud de nuestra provincia, con el propósito de contar con la información necesaria que nos permita proteger y cuidar a nuestra delegación oficial, ya que a la fecha más de diez de sus integrantes arrojaron casos positivos de COVID-19”.

“El equipo artístico me planteó que no estaban dadas las condiciones, luego consulté con la ministra de Salud de Chaco, Carolina Centeno, y en función de eso estamos tomando la decisión de no asistir a Cosquín, la más difícil para nosotros pero considero también, la más responsable. Se trata de una construcción colectiva del cuidado común”, reconoce.

Por su parte, la ministra de Salud de Chaco, Carolina Centeno, remarca que la recomendación del Ministerio “siempre va hacia la protección de la salud y evitar el contagio. La pandemia nos desafía a pensar colectivamente cuál es el beneficio de determinadas acciones en virtud de la protección y el cuidado de la salud y de la vida de las personas”.

Respecto de la variante ómicron que es la de mayor circulación en Córdoba, indica que “es una variante tres veces superior al contagio de la variante delta y tiene además una capacidad infectante de entre 30 y 40 segundos”; con lo que considera que “es muy alta la posibilidad de que buena parte de la delegación o su mayoría se contagie y entonces se tenga que hace el aislamiento en una provincia, que más allá de su buena voluntad y predisposición tiene muy complicada su capacidad sanitaria de internación”. Si eso se produce, además, la delegación “queda sin capacidad de acción ni de producción de ningún tipo de bien o servicio o de espectáculo o de desarrollo cultural que uno quiera hacer”.

En este sentido, Centeno remarca “la importancia de que ustedes evalúen todas estas cuestiones y las herramientas como cuerpo y lo hagan comprendiendo que más allá de lo económico, existe una variable y que no hay que poner lo económico sobre la salud o la salud sobre lo económico, la salud también impacta en lo económico".

Asimismo, insiste en que “las medidas de cuidado son las que nos permiten evitar el contagio. Esta pandemia nos ha demostrado que existen herramientas de cuidado que se pueden utilizar y se pueden sostener para prevenir el contagio, por un lado, y después para prevenir la enfermedad grave y la muerte. Hoy tenemos el barbijo, el distanciamiento, el lavado de manos, la ventilación cruzada para prevenir contagios y después tenemos la vacunación como una herramienta para evitar la enfermedad grave y la muerte o por lo menos disminuir el riesgo”.

A su turno, el vicepresidente del ICCh, Alfredo Germignani, destaca la decisión tomada colectivamente entre las partes integrantes de la delegación chaqueña, agradece el trabajo realizado y cuenta que “se venía trabajando muchísimo y con muchísima gente para llevar adelante esta obra. Yo creo que esta instancia va a significar nuevos desafíos”.

“Valoramos muchísimo el trabajo que han venido realizando y muy contento de que podamos generar esta decisión en conjunto con la Ministra de Salud", finaliza Germignani.

Por último, el presidente del ICCh precisa que en los próximos días se anunciará la agenda de presentaciones de la obra Somos Chacú que se producirá a lo largo de este año tanto a nivel provincial como a nivel nacional.