Chaco For Ever participará del Torneo de Verano Salta 2.022

En conferencia de prensa se presentan detalles de la competencia que marcará la vuelta del fútbol de verano a la provincia de Salta tras dos años de inactividad. El Cuadrangular de Verano Salta 2022 contará con la participación de Central Norte, Gimnasia y Tiro, Chaco For Ever y San Martín de Tucumán.

Los detalles de la competencia son presentados por el ministro de Turismo y Deportes, Mario Peña y el secretario de Deportes de Salta Sergio Chibán.

Los partidos iniciarán el próximo 22 de enero en el estadio Padre Ernesto Martearena cuando se enfrenten San Martín (T) y Gimnasia y Tiro.

El debut de Chaco For Ever será el martes 25, cuando enfrente a San Martín de Tucumán. Luego, el domingo 30, los chaqueños tendrán su prueba con Central Norte

Cronograma de partidos

Sábado 22/1: 21:30 - San Martín (T) vs Gimnasia y Tiro

Martes 25/01: 21:30 - San Martín (T) vs Chaco For Ever

Domingo 30/01: 19:00 - Central Norte vs Chaco For Ever

Martes 8/2: 21:30 - Central Norte vs Gimnasia y Tiro.

“Quiero agradecer a los clubes por el trabajo conjunto que hemos llevado adelante para lograr la concreción de este cuadrangular que devuelve a los salteños el fútbol de verano. Estamos atravesando momentos difíciles. Sin embargo, gracias al apoyo del gobernador Gustavo Saenz y de todo el equipo de la secretaría seguimos planificando y avanzando con acciones que fortalecen al deporte y al fútbol salteño”, señala el ministro Peña.

Y apunta que el equipo de la Secretaría de Deportes trabaja mancomunadamente con los técnicos del Ministerio de Salud en el análisis de las medidas sanitarias, aforos y sistemas de controles necesarios.

Fuente: Gobierno de la provincia de Salta