La Justicia ordena la suspensión de las elecciones del InSSSeP

La Justicia a través de la medida cautelar del Juzgado Civil N° 20 (Expediente 25346) ordena la suspensión de las elecciones del InSSSeP que debía realizarse el día 4 de noviembre haciendo lugar a la medida cautelar innovativa deducida por la lista N° 5 Federación SITECh / CTA-A.

“La mencionada medida se debe al intento de proscribir la lista N° 5 de Federación SITECh y CTA-A, a través de la Junta Electoral que resolvió no habilitar nuestra lista por considerar extemporánea esta su presentación, cuestión ésta totalmente arbitraria en cuanto que existe un Acta Notarial refrendada por escribano público, en la que se certifica que el día supuesto de vencimiento de presentación de lista, la Junta Electoral estaba cerrada, decimos supuesto porque nunca pudieron, ni la Junta Electoral ni el Directorio del InSSSeP determinar la fecha fehaciente de vencimiento de plazos para la presentación de listas”, expone en el planteo.

“Queda claro que se intentó por todos los medios, a través de la vía administrativa con la presentación de distintos Recursos, tanto de Revocatoria ante la Junta Electoral y de Apelación ante el Directorio, modificar esta situación y todas las respuestas que dieron fueron solamente evasivas con la clara intención de eliminar la lista N° 5 de Federación SITECh/ CTA-A, cercenando claramente el derecho democrático de participar en las elecciones para elegir vocales activos; vocales pasivos y síndicos, situación que nos motivó a recurrir a la Justicia para hacer valer nuestros derechos”, expone.

“Queda claro también, que la Justicia comprendió que este derecho fundamental de participar no puede ser eliminado a través de las distintas resoluciones de la Junta Electoral y del Directorio ya que afectaron con su conducta el derecho de defensa y por eso ordenó hoy la suspensión de las elecciones hasta se resuelva la cuestión de fondo, es decir, la justicia de incorporar la lista N° 5 de Federación SITECh/ CTA-A”, detalla.

“Debe entenderse que la Junta Electoral y el Directorio con su conducta proscriptiva, no solamente cercenó el derecho a participar de las elecciones a nuestra lista, sino que también negó el derecho indiscutible que tienen los 130 mil afiliados de elegir a representantes que defiendan el InSSSeP y no repetir la experiencia de que nuestra obra social quede en manos de sectores que históricamente responden al oficialismo y por lo tanto representan a la patronal y no a los trabajadores”, expresa.