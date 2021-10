Lammens estará en la inauguración del V Foro Nacional de Turismo Rural y Naturaleza CAME

El próximo jueves 14 de octubre se realizará en el Centro de Convenciones Gala el V Foro Nacional de Turismo Rural y Naturaleza CAME, organizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Federación Económica del Chaco (FEChaco), con el acompañamiento de organismos nacionales y provinciales. El acto inaugural será a las 10 horas y contará con la presencia del ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens; el presidente de CAME Alfredo González y el presidente de FEChaco, José Luis Cramazzi. }

El foro denominado “Experiencia Rural. Innovación y transformación digital” está dirigido a dirigentes sectoriales de turismo rural y naturaleza; representantes de las economías regionales; autoridades nacionales, provinciales y municipales de todo el país.

Las actividades presenciales se desarrollarán en el Gala Convenciones de Resistencia, con la presencia de representantes de todo el Norte Grande, mientras que los demás participantes podrán seguirlo vía streaming.

El acto inaugural estará a cargo del ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens; el presidente de CAME Alfredo González y el presidente de ECHACO, José Luis Cramazzi, que estarán acompañados de otras autoridades nacionales y provinciales vinculadas al sector.

Programa

Durante la jornada, los especialistas, disertantes, funcionarios y público en

general, compartirán información y experiencias relacionadas a este tipo de

turismo que se encuentra en pleno auge y cómo la tecnología influye y aporta a su

desarrollo y promoción.

Además se presentarán casos de pueblos rurales de diferentes provincias del país

y de experiencias productivas y gastronómicas identitarias de nuestra zona, con el

objetivo de destacar la importancia de revalorizarlas y potenciarlas como atractivo.

También representantes del Observatorio de Turismo CAME expondrán las

metodologías de medición del impacto económico de la actividad turística en

pequeños y medianos destinos del país.

El cierre de la jornada se hará con un taller que integrará todos los temas tratados

en el marco de “Lo que nos dejó la pandemia y cómo enfrentamos la apertura ante

una nueva normalidad”.

´

Inscripciones

La convocatoria está dirigida a dirigentes sectoriales de turismo rural y naturaleza;

representantes de las economías regionales; autoridades nacionales, provinciales

y municipales.

Quienes deseen participar en cualquiera de las dos modalidades (presencial o virtual) debe inscribirse en https://forms.gle/JTZ9ESnd6tAjqfUz8 o al correo

electrónico [email protected]