Gustavo Martínez atribuye el fracaso del quórum para sesionar a la “falta de predisposición de la bancada de la UCR”

Martínez asegura que la falta de quórum se debe a “no querer debatir el proyecto de traspaso de inmuebles del ámbito provincial hacia la órbita municipal”.

Luego del cuarto fracaso de la sesión en 60 días por la ausencia de los legisladores de la oposición, Gustavo sostuvo: “Es un problema y creo que hay una falta de predisposición de los diputados de la UCR, particularmente de Leandro Zdero que no está de acuerdo porque lo solicitó esta gestión municipal”.

En un mismo sentido, afirma que “debido a este asunto no resuelto por la manifiesta voluntad de los legisladores de la UCR de no dialogar, la Cámara de Diputados del Chaco hace dos meses que no sesiona, hiriendo la institucionalidad democrática del Chaco”.