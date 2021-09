“Hace 45 días que la democracia en el Chaco está herida”, asegura Pedrini.

Para el legislador peronista, “la excusa” para no sesionar es que no están de acuerdo con la transferencia de parques y plazas de Resistencia de la Provincia al Municipio. “Es un debate que atrasa muchísimo: en todos los lugares del mundo las plazas y espacios verdes pertenecen al ejido municipal de la ciudad de la que forman parte”, sostuvo y remarcó: "No recuerdo en esta historia parlamentaria que la Cámara de Diputados del Chaco haya estado tanto tiempo cerrada; la oposición decidió dejar sin representación a un millón doscientos mil chaqueños”.

.

En tanto, considera llamativo “que algunos diputados de la oposición pidan el voto para seguir en la Legislatura, y hoy que tenemos que sesionar no se hacen presentes. Esta conducta nos parece absolutamente repudiable y le pedimos disculpas al Pueblo del Chaco”.

“La democracia está resentida en la provincia por decisión de la oposición de no sesionar hace tres sesiones. A este paso vamos a tener dos meses sin que funcione una institución fundamental para la democracia. Están dejando sin representación al pueblo del Chaco”, insiste.