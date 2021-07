El Colegio de Abogados del Norte rechaza iniciativa de colegiación obligatoria

A través de un documento público, el Colegio de Abogados del Norte provincial, como así también los no socios y adherentes “rechazan el proyecto de Ley de Colegiación Obligatoria”.

El documento que lleva la firma de muchos profesionales del norte provincial, expresa: ”Las abogadas y los abogados que conforman la VI Circunscripción Judicial de la Provincia del Chaco, rechazan el proyecto de Ley 1289/2021, que ingresó a la Cámara de Diputados de la provincia el cual pretende derogar una Ley vigente que regula nuestra profesión, la ley 2275-b- desde diciembre de 2014. Hay que recordar que dicha Ley fue aprobada y sancionada por la mayoría de los diputados que integraban la Cámara de Diputados, de todos los bloques del arco político, con una sola abstención”.

“El proyecto de Ley ingresado, no resulta de una consulta a la comunidad abogadil de la provincia, no existe ninguna necesidad de reforma o derogación de la ley que se encuentra absolutamente vigente, que fuera sancionada oportunamente con un amplio debate en toda la provincia, recorriendo jurisdicción por jurisdicción con la participación de todas y todos los abogados de la provincia. En consecuencia, la Ley 2275-b se encuentra vigente en todas sus partes, no existe razón y/o necesidad de reforma y/o derogación, tampoco han desaparecido los fundamentos por los cuales fue sancionada y que regula nuestro ejercicio”, avanza el documento.

“Por tales motivos ratificamos la Ley 2275-b, de la libre asociación y ejercicio de la profesión y rechazamos enfáticamente el Proyecto de Ley colegialista, que solo tiene fines de agravar la situación de los abogados y de la sociedad, de encarecer la justicia, con su único fin recaudacionista”, señala el texto.

“Dicha circunstancia fue puesta a consideración de todos los abogados y las abogadas en reunión ampliada convocada a través red whatsapp, manifestándose por un rotundo y categórico no a la colegiación”, finaliza expresando el documento que lleva las firmas de:

