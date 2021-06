Zdero verifica necesidades de personal sanitario y de vacunas en Quitilipi

El diputado provincial Leandro Zdero se reúne este martes con varios sectores de Quitilipi. Durante la mañana, se acerca al hospital “Dr. Emilio Rodríguez” donde constata la necesidad de más dosis y más personal de Salud, entre los reclamos permanentes que hace la comunidad.

En este sentido, Zdero expresa: “Recorro permanentemente los puestos sanitarios de la provincia y en esta oportunidad, aquí en el hospital de Quitilipi, los mismos trabajadores de Salud me transmitieron su preocupación por la falta de dosis. Hay una incertidumbre general en la gente porque muchos no recibieron la segunda dosis y a eso hay que sumarle que no cuentan con personal suficiente para su distribución. Además, hay personal precarizado que necesita y merece ser regularizado en su situación laboral”.

"La precarización se refleja en toda la provincia”

“Lamentablemente nos encontramos con trabajadores de Salud precarizados en toda la provincia, siendo personal esencial, en la primera línea de lucha contra esta pandemia y no reciben respuestas para ser regularizados. Hemos presentado proyectos que siguen bajo 7 llaves en la Legislatura e incluyen a la totalidad de los becados sean profesionales, camilleros, mucamos o cualquiera de sus modalidades; como así también al programa de médicos comunitarios, pero no encontramos el acompañamiento del oficialismo”.

“Preocupación de productores por el hurto de ganado en la zona”

Zdero, además dialoga con productores de la zona, quienes le transmiten preocupación por el robo de ganado en las diferentes colonias como también en Departamentos lindantes. “Es imprescindible de parte del gobierno provincial, proveer de tecnología para el personal policial, más dotación de personal, realizar controles estratégicos y la organización del sistema judicial para erradicar este aumento abrupto de robos”, finaliza el legislador.