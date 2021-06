APTASCh reclama definiciones salariales y de condiciones laborales

La Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública del Chaco inicia un paro por 48 horas, con una concentración realizada en el hospital Pediátrico de la capital chaqueña, como también en diferentes establecimientos de la provincia. Esta es la cuarta jornada de reclamo de la entidad gremial, donde plantean las principales demandas que tienen que ver con la cuestión salarial y de condiciones de trabajo.

Al respecto, el secretario general de APTASCh, Ricardo Matzkin, afirma que “el reclamo es porque ya está terminando el segundo trimestre y no se ha definido una pauta salarial”. Ante ello, detalla que “el gobierno había marcado una pauta para el primer trimestre y definido que se iba a negociar de manera trimestral, pero hasta ahora no hay ningún movimiento ni convocatoria”.

Apunta al respecto que “la pauta sectorial que se había definido para salud pública era una recomposición por encima de la pauta general y por encima de la inflación, pero a consecuencia de los incumplimientos del gobierno de ese acuerdo, la misma se fue diluyendo y no terminó siendo recomposición tal y como se la había planteada”. Matzkin afirma también que “ante esta situación, pedimos la inmediata reapertura de las negociaciones salariales para volver a definir la pauta general y sectorial, de modo tal de no seguir viendo como nuestro salario pierde valor”.

En lo referido a la cuestión de condiciones de trabajo, APTASCh hace tiempo encara un proceso de reclamo por los más de dos mil trabajadores precarizados en la salud pública. Sobre ello, el dirigente gremial advierte que "los compañeros que trabajan en condiciones de precarización no pueden seguir esperando y se requiere una definición concreta del comienzo del pase de una planta, que tenga participación de los trabajadores, con criterios claros y justos".

A su vez, también eleva el reclamo por el comienzo de la implementación de la carrera sanitaria. "Tenemos el decreto reglamentario de la ley de carrera durmiendo en un cajón hace cinco meses, esperando la firma del gobernador".

Matzkin termina diciendo que "todas las reivindicaciones principales del sector de salud pública, están hoy en un congelador, no están en la agenda del gobierno en un momento donde los trabajadores somos los que sostenemos la atención sanitaria de la población en toda la provincia. Hoy, no estamos en la agenda del gobierno. Eso es lo que estamos reclamando, por eso estamos hoy aquí, y vamos a seguir y profundizar la lucha en la medida que el gobierno no ponga en la agenda de los trabajadores de la salud pública y no abra los canales de diálogo para solucionar este conflicto".