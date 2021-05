Suspensión de las exportaciones "Demuestra que no tienen un programa, un plan", afirma Zimmermann

El senador nacional por el Chaco, Víctor Zimmermann, cuestiona la decisión del Gobierno Nacional de suspender las exportaciones de carne y considera que “esto demuestra claramente que no tienen un programa, que no tienen un plan”.

El legislador chaqueño asegura que “creer que cerrando la exportación de carne vamos a resolver el problema inflacionario es un yerro muy grande” y recordó que “esto ya lo vivimos en el 2.006 y las consecuencias que tuvimos fueron dramáticas”.

Respecto de esas consecuencias, el dirigente radical asevera que “no solo no bajó el precio de la carne sino que perdimos más de 12 millones de cabezas, se cerraron más de 100 plantas frigoríficas, perdimos más de 20 mil empleos, perdimos mercados que nos había costado muchos años poder conseguir y perdimos una enorme cantidad de divisas”.

“El Gobierno argentino debiera hacer exactamente lo contrario, necesita aumentar sus exportaciones para tener dólares para destinarlos a la reprogramación de la deuda, para inyectarlo a la productividad y el crecimiento económico en la Argentina”, apunta el legislador en declaraciones radiales.

Consultado sobre los motivos de esta medida, sostiene que “son de carácter electoral ya que le devuelve el discurso de que están preocupados por la mesa de los argentinos, de que van a cumplir la promesa electoral del asado que siguen esperando quienes los votaron”. A lo que luego acota que “cuando esto no suceda, van a echarle la culpa al campo. Necesitan un enemigo al que hacerlo responsable de sus fracasos, pero esto no tiene que ver con los productores, no tiene que ver con el sector ganadero sino con una mala política económica”.

Finalmente, Zimmermann considera que “el Gobierno tiene que hacer todo lo contrario, tiene que poner en marcha un programa de desarrollo productivo y si no lo tiene, que convoque a los que saben”.