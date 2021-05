Licencia por COVID para docentes: ATECh exhorta a diputados por la sanción por ley

“Habiendo tomado conocimiento extraoficialmente de la opinión ministerial –de Educación-, solicitada por la Legislatura a dicha cartera, respecto del proyecto de Ley 1.110/20 –Licencia por COVID para docentes-, que fuera impulsado por esta organización sindical, la ATECh rechaza de plano los ‘fundamentos’ de la recomendación ministerial de ‘no proseguir con el proyecto en cuestión’, con la firma y sello del Subsecretario de Planificación Educativa, Ciencia y Tecnología del MECCyT Juan Martín Fernández”, expone el sindicato que encabeza Rosa Petrovich.

“El coronavirus provocado por el SARCS 2 ‘es una enfermedad común’ según algunos paladines del ajuste en educación. Tristeza ha provocado escuchar a funcionarios de otros países referirse a la pandemia que azota al mundo como si tratase de una gripe común. Hoy, estos conceptos son expresados en nuestra provincia, por funcionarios de segunda línea al referirse que los docentes enfermos o contactos estrechos con personas enfermas con COVID-19, deban sacar licencia por enfermedad común. El desconocimiento extremo que manifiesta este funcionario, provoca tristeza por lo elemental de las respuestas y la preocupación por el desconocimiento sobre el daño que puede originar una persona enferma o con posible contagio de COVID-19 a la comunidad educativa y a la comunidad en general. Estamos hablando de una pandemia que en el mundo ya ha provocado millones de muertos, de contagiados, muchos de los cuales tienen secuelas importantes y otros, que hasta el momento se ignoran las posibles secuelas, más de 60 mil muertos en nuestro país, millones de contagiados, en nuestra provincia más de mil muertos, y miles de contagiados, por lo que, la comparación, o querer encuadrar la enfermedad provocada por el SARCS 2 en una ‘enfermedad común’, carece de cualquier argumento lógico, más aún de argumento científico, como de argumento legal, atendiendo a que esta enfermedad es de denuncia obligatoria y el aislamiento no es optativo, sino obligatorio”, expresa la ATECh.

“Los decretos nacionales y provinciales hablan de aislamientos, pero en ningún momento la provincia habla de cubrir dichos aislamientos con licencias de ‘enfermedad común’, por esto ATECh exhorta a los diputados “a que a la brevedad sancionen los proyectos de ley presentados por esta organización sindical para establecer concretamente en la Ley del Estatuto del Docente, licencias especiales para los enfermos por COVID-19 o aislados por ser contactos estrechos, mayores de 60 años y/o con comorbilidades; debe dejar de intentar ‘ahorrar’ el Ministerio a costa de la salud y de la inestabilidad laboral de los docentes”.

Sobre el proyecto de Ley 538/19. Estabilidad laboral para docentes interinos de Nivel Medio

Respecto a la estabilidad laboral de los docentes de Nivel Secundario –interinos- “involucrados en la transformación educativa para quienes está destinado el proyecto de Ley 538/19 –con informe negativo de Educación también a través de la Subsecretaria antes mencionada, la ATECh desde un comienzo fue clara, recordando ahora, a los funcionarios actuales empecinados en el ‘ahorro’ y ajuste del sistema, a través de una pretendida legislación paralela basada en resoluciones por encima de leyes y decretos que, cuando se trató con el Ministerio de Educación el tema respecto a los cambios en el Nivel Secundario, con orientaciones, ATECh hizo pública su postura que transmitió al ministro de Educación de la Provincia en su momento, respecto a los costos laborales que demandarían dichos cambios en el nivel, tema que fue asentido por el Ministerio entonces. Subraya así la entidad que la Ley 647 E –Estatuto del Docente- no contempla estabilidad especial para los docentes por cambio de planes de estudio, o modificaciones laborales en su artículo 21, por eso sabiamente los señores diputados tomaron el proyecto de ley de autoría de nuestra entidad en el año 2.015, que proponía estabilidad laboral para los docentes que se desempeñaren en el Nivel Secundario, titulares, interinos y/o suplentes con algunas características, transformaron el proyecto de ATECh en ley ex7.616, hoy 2.335L, pero a los docentes interinos se les dio solamente garantías laborales hasta la realización del próximo concurso, dándoseles la posibilidad a los mismos de desempeñarse en los nuevos espacios homologados o en espacios focalizados. Respecto a esta figura “espacios focalizados” en ningún momento la entidad hizo diferencia en su proyecto entre titulares e interinos, y entre focalizados y espacios homologados”, señala el sindicato docente.

Más adelante, ATECh expresa que “los concursos demorados o ausentes hace muchos años, han hecho que la tarea del docente en el Nivel sea de constante angustia y zozobra por la posibilidad de pérdida de su fuente laboral, sumándose al banalizado precedentemente, la pérdida de competencia de títulos para los nuevos espacios del secundario orientado que deja a muchos docentes titulares, interinos y/o suplentes, sin título docente para la nueva estructura. Hoy la Ley ex 7.616, 2.335L, deja pendiente la respuesta sobre qué ocurrirá con los docentes que pierdan su competencia y que no se podrán jubilar porque perderán la posibilidad de insertarse en la nueva estructura, si es que no se les garantiza estabilidad como la entidad ha planteado y proyectado. En ningún momento ATECh habló de titularización masiva, sí de estabilidad a través de un concurso cerrado, que por supuesto una ley es la que debe dar el marco de referencia para ello”, aclara este sindicato docente.

“Por lo aquí expuesto, rechaza la tergiversación que la misma Subsecretaría ministerial hace del proyecto de ley en cuestión –en el informe del Ministerio a la Legislatura sobre el proyecto 538/19- que surgiera de la propuesta de esta entidad, para seguir eludiendo las respuestas concretas de estabilidad que definitivamente el Estado debe brindar a los trabajadores, toda vez que es el mismo que cambia las reglas de juego cuando mejor le parece sin contemplar los derechos de los trabajadores”, sostiene ATECh