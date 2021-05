Vecinos de Colonia Elisa llevan a Zdero preocupación por falta de infraestructura edilicia en puesto sanitario

El diputado provincial Leandro Zdero se reúne con vecinos del Paraje Salto de la Vieja, en Colonia Elisa, quienes le transmiten que el puesto sanitario no cuenta actualmente con las condiciones edilicias adecuadas y además carece de personal de salud para la atención diaria en la comunidad.

Ante este reclamo, el legislador junto a sus pares radicales solicita al Poder Ejecutivo, a través de un proyecto, la inmediata refacción y designación de personal sanitario para el funcionamiento las 24 horas.

En este sentido, Zdero remarca: “Este es un servicio muy anhelado y demandado por la comunidad porque hay que garantizar el acceso a la salud. Este puesto sanitario se cae a pedazos, el piso se hunde, falta personal, y es un pedido urgente porque la gente no elige cuando enfermarse. No hay días ni horarios para las urgencias, entonces el Ministerio de Salud debería dar respuestas concretas a este reclamo que nace en los mismos pobladores y no, detrás de una banca”.

Por último, Zdero manifiesta: “En esta reunión con la Comisión de vecinos local, los mismos nos han solicitado realizar las gestiones pertinentes para que las áreas que corresponden adopten los recaudos para concretar las obras y adecuación del personal sanitario que brinde adecuada atención a los pobladores del Paraje “Salto de la Vieja”. Por este motivo, lo hago desde el lugar que me toca hoy como legislador, presentando este Proyecto y solicitando su aprobación porque las necesidades de la gente no pueden esperar. La Salud en esta provincia debería ser una prioridad en la agenda pública”.