Zdero a Capitanich: "No eche culpas, hágase cargo"

El diputado provincial Leandro Zdero manifiesta que la oposición siempre brindó herramientas al Ejecutivo para colaborar en medio de esta pandemia y nunca se dejaron ayudar. “¿Habla en serio gobernador? Deje de buscar culpables, pareciera que vivimos en provincias distintas, fueron ustedes los que aprovecharon esta situación para avanzar con una agenda en la Legislatura que no le interesa a la gente".

“La verdad, este tipo de declaraciones hartan porque solo ustedes propusieron dar 20 mil pesos a los presos y no atendieron el sistema sanitario provincial a través de una ley que propusimos para fortalecer y regularizar a los trabajadores de salud. A ustedes, les interesó más cambiar la administración de la justicia con un paquete de leyes aprobada en 15 minutos en la Legislatura haciendo uso de su mayoría”, asegura el legislador.

“Los errores son suyos”

“Aprobaron una ley para disponer de todos los bienes de la administración y hacer un mero trámite mientras le pedíamos que cumplan con la cláusula gatillo de los docentes que usted les prometió y no quisieron dar tratamiento en la Legislatura. Sorprende que no se haga cargo, cuando son ustedes los que administran esta provincia hace 14 años destruyendo a las empresas del Estado como SEChEEP y SAMEEP y de esto… hay mucho para hablar. ¿Porque no reconoce que fuimos nosotros quienes propusimos tratar el proyecto de tarifa diferencial eléctrica que está en el Congreso Nacional? y por supuesto, estamos dispuestos a acompañar este pedido de los gobernadores del Norte Grande…hay que ser más humilde.

"Hágase cargo de sus errores, usted tiene responsabilidades ante los chaqueños porque no cumplieron con los docentes, con la educación, no cumplieron con la salud, como tampoco acompañan al que trabaja al que se rompe el lomo todos los días metiéndole la mano en el bolsillo al que trabaja y al que produce”, acota Zdero.

“No se aleje de la realidad”

“Acaso... ¿Hará responsable a la oposición de la falta de coordinación en pleno inicio de pandemia entre la municipalidad local y el gobierno cuando los casos explotaban en la capital? O se olvidó que después de 116 días se reunían para aunar criterios. Siempre tuvimos una actitud de construcción, pero tampoco cruzaremos los brazos para que hagan lo que quieran en nuestra provincia. Porque para muestra, sobre ver cómo administraron la pandemia. Por eso, no se aleje de la realidad gobernador y ocúpese en dar respuestas a la gente”, concluye Zdero.