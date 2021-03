La OTR sostiene la necesidad de una reforma integral del Impuesto a las Ganancias

La Organización de Trabajadores Radicales a nivel nacional hace conocer un documento criticando el Impuesto a las Ganancias propiciado por el Gobierno Nacional.

El comunicado que lleva la firma del secretario general de la OTR, Javier Varetto expresa: “El oficialismo nacional avanza en un paso más de las acciones de política parche con respecto al impuesto a las Ganancias en relación de los/as trabajadores/as y los/as jubilados/as. Este sábado cuando trate en el Congreso un proyecto de exclusión del impuesto de un sector de esos contribuyentes, sin avanzar realmente en soluciones de fondo a esta problemática que le saca mes a mes parte del salario a un considerable número de trabajadores/as y jubilados/as, como podría ser una modificación y actualización de las tablas del impuesto, que le devolverían el espíritu original al mismo, y que no era de avanzar masivamente sobre el salario de trabajadores/as y jubilados/as, que tiene un carácter de subsistencia, y no de ganancias”.

“Esta acción encarada por el oficialismo nacional, que tiene un claro interés electoral, y no es diferente a modificaciones parche encaradas también por otros gobiernos del mismo o diferentes signo político. Sí, va a producir una mejora parcial y temporal a un sector de trabajadores/as y jubilados/as, que desde ya es bienvenida, pero que no deja de tener un carácter parcial, porque abarca solo a un sector de los afectados, dejando absolutamente fuera de cualquier mejora a los trabajadores/as y jubilados/as que están por encima del monto que se excluye y también es temporal, ya que iniciando una etapa por ejemplo de una nueva paritaria, los beneficios del sector abarcado se diluirán en unos meses, para nuevamente caer en el pago del impuesto”, señala el texto difundido por la organización sindical de la UCR.

“Por ello no vamos a cesar en nuestros planteos y propuestas como trabajadores radicales, no solo de producir mejoras en este contexto como hoy está el impuesto, en las formas de actualizaciones, por ejemplo no solo se utilice el RIPTE como referencia, sino un sistema mixto que tome en cuenta también el IPC, sino también impulsar la incorporación de deducciones que humanicen al impuesto, de gastos que forman parte de la vida familiar y que así bajen la carga imponible del mismo”.

“Pero fundamentalmente vamos a insistir en la necesidad de una reforma de fondo del impuesto que modifique y actualice las tablas del impuesto, que excluya a los jubilados/as de su pago y que avance al planteo el salario no es ganancia. Desde ya esta reforma puntual deberá ser una parte, de otra de las banderas que como sector de trabajadores venimos desde hace años levantando y que es una Reforma Tributaria general, que baje las cargas impositivas, que avance a un sistema fiscal más progresivo, y que ordene y reduzca la burocracia impositiva que tienen los argentinos, sufriendo quizás el cobro de impuestos sobre la misma base imponible, es decir sobre el mismo hecho de dos o tres estamentos del Estado. (Municipal, provincial y nacional) y que eleve el aporte impositivo de sectores exceptuados o de cargas impositivas bajas como la Minería, el Juego, el sector financiero, entre otros”, concluye señalando el documento de la OTR.