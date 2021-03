Disconformidad de la Cámara de Comercio de Resistencia ante negativa a pedido de extensión de horario de locales gastronómicos

Desde la Cámara de Comercio de Resistencia manifiestan descontento con los anuncios del gobierno provincial que prorrogara una serie de medidas que regirán desde el 16 de marzo al 9 de abril del 2021, entre las que no se contemplan novedades respecto a la extensión o liberación de horarios de atención para locales gastronómicos y de eventos.

La entidad gremial recuerda que había expresado públicamente un pedido encabezado junto a la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines del Chaco, en el que de manera imperativa, solicitaran al Ejecutivo Provincial la consideración para extender los horarios de atención en locales gastronómicos.

En tal sentido, la vicepresidente de la Cámara de Comercio, María Jesús Rambaudi señala que “muy a pesar de nuestra insistencia con el tema, no tuvimos respuesta alguna al pedido realizado. Además, sinceramente no encontramos sentido a la continuidad de una medida que solo afecta a un sector que trabaja y tiene todo en regla, ocasionando así irrecuperables pérdidas”.

Seguidamente, el presidente de la entidad empresaria, Martín Giménez, expresa: “Este rubro, además de estar pasando el momento más crítico que podemos imaginar, está perdiendo entre un 25 y 30 por ciento adicional en su facturación debido al cierre anticipado al que está sometido”.

“Los fines de semana, cuando los bares y restaurantes cierran a las 2 a.m., las personas no se van a dormir, concurren a fiestas clandestinas. Por ende, las restricciones de horarios para los gastronómicos no sólo ocasionan pérdidas en la facturación, sino que también espesan el caldo de las fiestas y reuniones ilegales”.

Finalmente, Giménez volvió a recalcar: “Estamos pidiendo que se tenga una especial mirada sobre el tema, porque de lo contrario vamos a lamentar el cierre de muchas empresas que apenas se mantienen, y de las cuales dependen muchas familias de nuestra ciudad”.