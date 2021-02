Zdero: "El ofrecimiento salarial a los docentes no responde a la realidad inflacionaria"

El diputado provincial Leandro Zdero dialoga con docentes y luego de su recorrida por varios establecimientos manifiesta: “El gobernador debería cumplir con su palabra y pagar lo adeudado a todos los trabajadores educativos. Primero, con la cláusula gatillo del año 2.020 y de allí en más, implementar la cláusula gatillo para los docentes del año 2.021 garantizando también, las condiciones edilicias y las sanitarias”.

En este sentido el legislador acota: “A mí no me contaron, lo vi con mis propios ojos, porque recorro permanentemente la provincia, las escuelas necesitan inversión ante la falta de agua, limpieza de tanques, electricidad precaria, falta de desagües, cloacas, material mobiliario, elementos de limpieza y baños en condiciones. El Estado hoy no acompaña el esfuerzo docente que sigue poniendo de su bolsillo para mantener en condiciones a las escuelas”.

“El Ministerio estuvo en cuarentena un año”

“El Ministerio estuvo en cuarentena un año mientras los docentes sostenían el sistema y no arreglaron las escuelas cuando era el mejor momento para hacerlo. Fueron los docentes los que llevaron a las casas de los chicos, en cada paraje, en cada localidad la tarea y los contenidos escolares sin el reconocimiento económico inclusive por los gastos de internet o celulares, durante el 2.020”- expresa.

Junto a los sectores docentes

Zdero es recibido esta semana por la Mesa de Federación SITECh, integrada por Eduardo Mijno, Gladis Quiroz, Alejandra Dítz y Rubén Ojeda para avanzar en proyectos conjuntos que favorecen a los trabajadores de la educación. “Agradezco que me hayan recibido y acompaño la lucha porque soy hijo de docente. Considero que la oferta del gobierno anoche del 12 por ciento más 2 mil pesos remunerativos y 500 pesos para movilidad no responde a la realidad inflacionaria sin ni siquiera mencionar, desde el Ejecutivo, el pago de la cláusula gatillo”, asevera el legislador provincial.