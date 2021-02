Se suicida por "falta de respuestas" del InSSSeP

De acuerdo con sus allegados del sector pasivo, el viernes 12, Rinesi se reúne con la secretaria de la vicepresidente del Instituto de Seguridad Social Seguros y Préstamos, Mabel Viña Simoncini, luego de que la funcionaria no accediera a atenderlo, a quien quería plantearle “la necesidad de una respuesta para el cobro de un reajuste establecido en el mes de agosto de año 2.019”.



Previo a su drástica determinación, luego de regresar del organismo provincial, Rinesi comenta el viernes en el Grupo de WhatsApp: “estoy muy deprimido de tanta lucha y de no lograr ninguna respuesta de las autoridades del InSSSeP. Este viernes estuve nuevamente en el InSSSeP y me atendió la secretaria de la contadora Simoncini porque la vicepresidente no me dio audiencia. La secretaria me dijo que todo estaba en orden y que pasaba la Actuación Simple a la contadora Moisés ... a la cual concurrimos para que nos aclare los pasos que estaban dando... Nos dijo que vuelva el lunes (feriado) porque faltaba la Resolución que autorice el pago... cosa que nosotros venimos reclamando y que hasta ahora nos vienen bicicleteando desde el año 2.019…”



“Haciendo la salvedad del caso... no descansaremos hasta que la Resolución salga nuevamente del Directorio a efecto que nos liquiden lo que nos deben... que esta especificado en la Ley Nº 1663... Aclaro además y es para que no me tengan lastima... vengo recorriendo en silla de ruedas los pasillos del InSSSeP... y que no voy a parar hasta que esto se cumpla... además le comento y repito, no es para que me tengan lastima... en mi caso particular sufrí parálisis infantil a los 6 años y ahora tengo 70 años y una enfermedad que es el mal de Parkinson... o sea que soy una persona de alto riesgo... cosa que no me va a impedir seguir luchando ... no solo por mí... sino por todos los compañeros jubilados que están en la misma situación...aunque, sinceramente, ya no me quedan fuerzas para seguir”… escribe Juan Carlos Rinesi el viernes pasado, cansado de reclamar la liquidación de los aumentos para los jubilados del Tribunal de Cuentas, asignado a los activos el 2.019 y que no se hizo extensivo a los pasivos de dicho organismo.