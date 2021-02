Salom: "Los ciudadanos ya no pueden pagar un tarifazo con esta inflación galopante"

El concejal de Resistencia, Carlos Salom se suma a una campaña de protesta de vecinos de Resistencia “ante la intención del Gobierno de concretar un tarifazo, mediante audiencia pública, de las empresas estatales SEChEEP y SAMEEP”.

“Los ciudadanos se autoconvocan además para reclamar por la mala gestión de los funcionarios políticos de las empresas públicas que se traduce en deficiencias en la prestación de los servicios y la no resolución de la situación de los que no pagan o están enganchados”, expone el concejal Carlos Salom.

A través de un mensaje de audio que se viralizó, el concejal radical indica: “Me sumo a acompañarlos en esta situación por la que atraviesan miles de ciudadanos chaqueños que no dan para más”, apunta Salom. A esto, seguidamente acota: “los usuarios que están al día y pagan sus cuentas no están en condiciones de tolerar un nuevo tarifazo, menos en medio de una inflación galopante que hace estragos en los bolsillos flacos de los ciudadanos chaqueños”, remarca.

Luego el concejal hace referencia a los casos de aquellos que utilizan el servicio y no pagan. “El caso de organismos de Gobierno que estarían debiendo, por ejemplo, a SEChEEP una suma millonaria cercana a los 500 millones de pesos por sumas adeudadas”, recuerda Salom.

Esta situación considera que “es inadmisible, no puede continuar así, los usuarios hacen un tremendo esfuerzo para estar al día con sus cuentas con SEChEEP y SAMEEP, caso contrario se les corta el servicio y tenemos a quienes nos gobiernan que no pagan las cuentas de los organismos estatales, entonces me pregunto, ¿dónde está esa plata que no va a las arcas de SEChEEP por ejemplo?”, se pregunta el concejal radical.

Recuerda que “la convocatoria ciudadana es para este viernes 5 de febrero, a partir de las 9, en las sedes de SEChEEP y de SAMEEP, momentos en que se estarán desarrollando las audiencias públicas de ambas empresas estatales, con la idea del Gobierno provincial de concretar un aumento de tarifas”.