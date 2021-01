Proponen promoción para la compra de notebooks y tablets

La Federación Argentina de Gremios Docentes de Universidades Tecnológicas denuncia que una importante cantidad de profesores universitarios no pueden acceder a los créditos para la compra de computadoras, que ofrece Nación. Plantea que el empleador pone condiciones etáreas para la compra de herramientas de trabajo.

Entidades médicas de diálisis advierten que a partir del 20 de noviembre no recibirán nuevos pacientes. Explican que en la única reunión concedida por las autoridades no han recibido respuestas a sus planteos ya que el precio por la prestación no cubre los costos mínimos.