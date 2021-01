Obeid: Las medidas llegan después de mesescon resultados que no son los esperados

El diputado provincial por el PRO e integrante del Comité de Monitoreo de la evaluación de la pandemia en Chaco, Luis Obeid, se refiere a la decisión del Ejecutivo Provincial de avanzar con un esquema de multas en dinero en efectivo para quienes no cumplan con las medidas sanitarias.

En ese sentido, el parlamentario señala que en el ámbito de análisis de evolución de la COVID se definió implementar acciones con un enfoque restrictivo en cuanto a horarios y espacios.

“Lamentablemente, la disuasión mediante campañas y mensajes de autoridades no tuvieron los resultados esperados, entonces pasamos de la persuasión a la sanción para intentar que bajen los contagios, pero no es algo que ocurre en Chaco sino que es una política que se está adoptando en todo el mundo”, expresa.

Obeid admite que para el grueso de la ciudadanía se trata de una medida antipática, que genera resistencia pero reitera que “aún con esas certezas las definiciones se establecen para priorizar la salud colectiva”.

“Lamentablemente el compromiso social con las medidas de protección no viene siendo parejo y para aquellos que no comprenden tienen que buscarse otras herramientas”, apunta.

En otro párrafo, exhorta a quienes tienen responsabilidades institucionales, especialmente en gobiernos locales con casos que trascienden en redes sociales, a estar a la altura que el contexto sanitario y epidemiológico demandan.

“No solo son las fiestas clandestinas, no puede caerse solo a los jóvenes, cuando se observa que un intendente no solo habilita un predio para una fiesta en la que luego hay un número mayor al permitido para estas reuniones sino que también participa y no cumple con ninguna de las medidas de bioseguridad”, comenta.

Finalmente, el legislador insiste en el concepto de comprender la actualidad del avance del virus que crece en las últimas semanas y que de mantener la tendencia puede tener consecuencias negativas inimaginables.

“No se trata de restringir libertades sino de cuidar al conjunto de la población, debemos ser custodios de que se cumplan los protocolos, hay denunciar fiestas o reuniones clandestinas desde una mirada de ejercer ciudadanía y compromiso colectivo”, cierra.