Huellita Verde, alternativa para el bebé y el ambiente  

“Soy contadora y la vida me llevó prestado”, comenta y aclara “no sabía nada de esto, lo investigué y fui la primera en implementarlo en Chaco”, indica Claudia Vega.

En tal sentido, le preguntamos sobre los comienzos de su emprendimiento.

La Revista del Chaco : ¿Qué es Huellita Verde y cómo arranca este emprendimiento?

Claudia Vega : - Comenzó cuando hace 4 años y medio nació mi hija. Yo quería usar pañales de tela y no conocía nada y me llevó bastante y recién cuando cumplió cuatro meses pude hacer los pañales de tela gracias a productoras y revendedoras de pañales de tela de diferentes marcas y a partir de ahí voy viendo, a partir de ahí pude hacer diferentes cosas

Comenzamos a producir de acuerdo a la cantidad que necesitamos nosotros.

LRCh : ¿Cuál es el motivo de la elección del nombre Huellita Verde?

CV: - Surgió ese nombre porque leyendo cosas relacionadas por la huella que dejamos en la tierra y en algún lugar leí que decía "Tratemos que nuestra huella sea lo más verde posible", o sea que no dejemos desastres o si lo hacemos que no sea peor digamos. De ahí se me ocurrió ese nombre y el de los piecitos por mi hija, que su primera impresión de los pies fue de color verde cuando ella cumplió un mes. Recuerdo que lo hice sobre una cinta verde.

Mi hermana hizo el curso de manejo de máquina, hasta el curso de alta costura y ella me ayudó con el tema de la moldería porque yo no sabía nada.

LRCh : ¿Tienen un taller?

CV: - Hacemos parte de la producción, yo realizo el marcado de moldes, cortes. Hago una primer costura y luego se lo llevo. Ella termina de colocarle los eláticos y yo los llevo a mi casa, termino con los detalles y están listos para venderlos.

Una de las marcas que compré es de una chica de Colombia y vive acá hace varios años, en ese momento te hablo de hace varios años atrás hacía 5 años que estaba produciendo en el país.

Acá en el Chaco fui la primera en usarla y con mi hija le busqué la vuelta, con mi hermana nos pusimos a producir hace tres años atrás y bueno empezó así buscando los tipos de telas y nos enteramos de muchas cosas que no sabíamos. En ese momento, había una tela que era la impermeable y solo había importada, después se empezó a producir nacionalmente y en varias etapas de nuestro proyecto relacionado con esto pañales reutilizables. También, hacemos protectores mamarios con tela reutilizable que está relacionado con el mundo de la mamá y el bebé que normalmente se compran descartables y la gente conoce poco de esto.

LRCh : Respecto a los pedidos, cómo se manejan ?

CV : - Mayormente la gente nos contacta por las redes sociales y la gran masa de gente lo hace por recomendación , de gente que nos compró y lo usó, se pasan la voz y lo va difundiendo.

Actualmente, pertenezco a un espacio Mby destinado a la gestación y crianza respetuosa es muy nuevito, lo estuvimos gestando gran parte de la pandemia y entre todas las cosas que hay están los pañales. Eso se convirtió en otra vía para que la gente nos conozca, consulte y los vea personalmente por eso insisto.

LRCh : Para realizar la entrega de los pañales en la pandemia ¿cómo se manejan ?

CV : - Nos manejamos con tres direcciones normalmente para poder retiralo, una sola dirección es céntrica y las otras dos están más alejadas porque no quieren acercarse al centro, una es la casa de mi mamá donde vive mi hermana y otra es en el negocio de mi marido que no tiene nada que ver con lo que hacemos. Yo lo dejo preparado en una caja y hay personas que aceptan pasar por ese lugar. Hay personas que no quieren salir y entonces lo acerco si es en Resistencia y Gran Resistencia, me armo de mis medidas de seguridad y los llevo. En el caso de Barranqueras o lugares muy alejados coordinamos con algún motomandado.

Tratamos de no automatizar los pedidos a través de la página, porque si o si tenemos que entrar en contacto. Yo debe explicarles sobre el uso, porque no es una remera y decirles que cuando lleguen a su casa tenés que ponerlos a lavar y que hay que lavarlos de cierta manera y ajustarlo de cierta forma, cualquier duda estoy para la asistencia .

LRCh: ¿Cúando realizás la entrega de los pañales lo hacés con algunas sugerencias?

CV: - Si lo entrego con algún instructivo, a través de whatsapp, para no tener que imprimirlo.

A veces cuesta el asesoramiento ya que muchas veces hay cosas que hay que transmitir más allá del instructivo que es un conjunto de tips, cuestiones particulares a tener en cuenta , como el armado de rutina de lavado y yo trato de hacerlo también por llamadas, en el caso de que la persona no tenga problemas en reunirse.

Hay personas que me consultan por asesoramiento, porque le regalaron y yo siempre les digo que cuando regalen transmitan a la persona en el baby shower o en un cumpleañito, y ahí entramos con el asesoramiento.

¿Cuál es el beneficio de usar pañales de tela?

CV : El primero y principal por el que yo elegí era por la ecología , de hecho el primer pañal descartable que se fabricó no se termina de degradar y va a tardar muchos años más. Después le encontré yo otro beneficio por el tema de la piel, cuando mi nena usaba no se quemaba, no se paspaba sino tenía que recurrir a alguna crema o preparado, después le encontré el beneficio económico. Si bien yo no trabajaba en relación de dependencia, y estaba dedicada a mi hija y a mi casa, sin un ingreso en mi casa, antes estábamos acostumbrados a trabajar los dos pero gracias a Dios teníamos la posibilidad de que yo me quedara con ella. De esa manera podía comprar pañales descartables, siem embargo a la larga me di cuenta de lo que me estaba ahorrando, y eso fue un beneficio para la economía de la casa. Luego de que el bebé ensucia el pañal se saca”el popó del bebé” – SIC - y se coloca en el lavarropas para después colgarlo.

LRCH : ¿Cuánto tiempo es aconsejable el uso del pañal de tela?

CV : - En el cuerpo del bebé buscamos la duración que un pañal descartable, es decir no más allá de las 3 o 4 horas, eso va variando de acuerdo a la vida pañelera del bebé, de cuando va siendo chiquito y va tomando más teta , luego va incorporando agua o jugo, como alimentación complementaria. Además de la teta y los pis, las cacas son más grandes van necesitando pañales más absorventes y nuestros pañales son más adaptables y se van adaptando para que sean más absorventes y ojalá que dure siempre porque dura entre 3 o 4 horas.

LRCh :¿Cuánto es la vida útil del pañal?

CV : - En la vida pañalera dura hasta los 2 años y medio . Mi nena usó el pañal de tela hasta los 3 años , existen un montón de opciones, porque no es lo mismo el pañal de un recién nacido que de uno que está dejando y empieza avisar, por ahí se le escapa antes de ir al baño o está aprendiendo. Los pañales de mi hija lo terminé regalando.

Hay mamás que están interesadas, con poder adquisitivo de poder comprar uno nuevo. Yo las conocía y se los regalé, y hay mamás que los usan con sus segundos hijos. Si uno tiene el cuidado del mantenimiento mínimo bastante básico, dura toda a vida pañalera del bebé y son heredables, para hermanitos o primitos.

LRCh: Respecto al mantenimiento de los pañales, ¿cuál es el jabón recomendable?

CV : - Los jabones que se usan para la ropa del bebé excepto el jabón neutro, eso tiene una causa lógica , el jabón blanco es el que más limpia. Yo estaba acostumbrada a hacerlo, pero el problema que tiene es que tiene mucha materia grasa, ya que no se disuelve en el agua y si lo friccionás sobre la tela queda impregnado parte de ese jabón, y hay que sacarlo con agua caliente . El problema es que los desechos en vez de ir para abajo van hacia los costados y se pasan a la ropa.

La ropa del bebé se puede lavar con el resto de la familia y no pasa nada. No es recomendable usar ese jabón, si se consigue el jabón líquido