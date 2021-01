Concejales que impiden "el impuestazo" denuncian graves irregularidades

“Lo que parecía una situación insuperable, quedó muy atrás con lo sucedido en la Sesión Especial convocada por el presidente del Concejo de Resistencia, Agustín Romero, a propuesta de otros integrantes del mismo bloque oficialista C.E.R., pero con la orden de su jefe político, el intendente Gustavo Martínez”, expresan los concejales Teresa Celada, Alicia Frías, Carla Cantero; Carlos Salom y Fabricio Bolatti, quienes logran evitar con su voto en contra otro “impuestazo”, y el” mega endeudamiento sin destino claro”, que impulsan para el año 2.021 desde el oficialismo.

“La presencia de un concejal ‘con COVID- 19 positivo (+)’ en el recinto para asegurar el voto, en dos sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad (tanto el 22 como el 29 de diciembre), que puso en riesgo la vida de trabajadores, vecinos, medios y colegas, creímos que era algo insuperable por parte del oficialismo municipal, pero nos equivocamos”, lamentan los ediles.

“Hicieron la tercera convocatoria a sesión en las mismas condiciones sanitarias, promocionando el contagio de la enfermedad que azota a nuestra sociedad, a lo que agregaron la realización de una sesión totalmente impuesta, autoritaria, ilegal e inconstitucional, de la que hicieron surgir dos ordenanzas de mucho impacto para la ciudad”, señalan.

En tal sentido, los concejales detallan que para la concreción de la misma, “los ediles del bloque oficialista desplegaron una estrategia que generó determinados hechos, para lograr la instalación de un mensaje comunicacional basado y construido desde la mentira y el engaño al pueblo de Resistencia, buscando la ‘ridícula’ oportunidad de capitalizar la ‘no suba de impuestos’, como la ‘no toma de mega endeudamiento público sin destino transparente’, cuando fueron ellos mismos quienes promovieron y hasta votaron a favor de aumentar el 50 por ciento más los tributos hace apenas 7 días, pero no lo lograron por no tener los 8 votos necesarios, ya que fuimos cinco quienes no opusimos”.

“Por eso, denunciamos que la conducción política del Municipio forzó la supuesta aprobación de dos ordenanzas fuera de la legalidad y constitucionalidad requerida, sin importar el daño institucional, democrático, sobre el patrimonio y la confianza de las y los vecinos de la ciudad que esto provoca. Volvieron a aplicar el procedimiento legislativo que hace no mucho la justicia chaqueña declaró inconstitucional, cuando un fallo de Cámara dejó sin efecto la norma que aplicaba el ‘impuestazo’ (subas de tributos que superaban el 300% en algunos casos)”, sostienen..

Los concejales Alicia Frías, Teresa Celada, Carla Cantero, Carlos Salom y Fabricio Bolatti, rechazan y repudian “la actitud, la falta de respeto, la mentira, la violación a las leyes, a la Carta Orgánica y hasta la Constitución, que promovieron y generaron desde el oficialismo municipal”.

Manifestaron además,su preocupación “por las acciones violentas que [email protected] de [email protected] sufrimos en estos días, desde la propia mentira y engaño para obtener un resultado, hasta las amenazas intimidatorias recibidas, todo motivado por una desmedida ambición de poder, de persona o sector que pretende concentrarlo, así como a la autoridad pública, sin respetar a la sociedad de Resistencia, quienes son los verdaderos dueños de estos derechos y garantías que intentamos defender, y lo vamos a seguir haciendo”, concluyen.