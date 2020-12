“Capitanich prioriza  pagar  20 mil pesos a los presos y mantener bajo la linea de pobreza a maestros, policías, personal de salud y jubilados”, afirman legisladores radicales

Diputados del bloque de la UCR expresan su posición respecto del proyecto de Ley 232/20 del Poder Ejecutivo provincial por el cual se promueve la actividad rentada para personas condenadas privadas de su libertad. Los legisladores son enfáticos al señalar “Es inconcebible que mientras un jubilado provincial gana 16 mil pesos, un trabajador de salud 5 mil, un docente o un policía 20 mil, el gobernador Capitanich ponga como punto número 1 de su agenda una renta de 20 mil para personas detenidas”.

“Con olor a voto”

“Coincidimos y acompañamos la idea de formación y capacitación de personas que han cometido delitos como herramienta de superación personal y reinserción en la sociedad, pero la vocación de reinserción social no es pecuniaria, debe ser un servicio, hay muchos proyectos que llevan adelante iglesias, Ongs, y lo hacen muy bien, esta iniciativa de Capitanich tiene olor a compromiso político, a voto, y va en desmedro de la gente honesta, que no delinque, que trabaja y no llega a satisfacer sus necesidades básicas, creemos que hay prioridades, y ésta definitivamente no lo es”, expresa el comunicado de los legisladores provinciales de la UCR.

“Lamentamos profundamente que los diputados que responden al gobernador Capitanich hayan votado a favor de facilitar más recursos a las personas detenidas mientras se niegan sistemáticamente a tratar leyes que proponen aumentos y mejores condiciones laborales para docentes, personal de salud, jubilados, policías, sector privado, pymes, comercios, emprendedores, monotributistas, etc”, plantean.

“El Estado, es decir todos los chaqueños, ya destinan recursos para sostener las necesidades de las personas detenidas, con esta Ley están que aprobaron los diputados de Capitanich se esta priorizando a homicidas, femicidas, violadores, motochorros y abusadores por sobre los maestros, los jubilados, los policías y el personal de salud que hace 9 meses arriesga la vida frente a la pandemia”, afirman los diputados radicales.