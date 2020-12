Presupuesto 2.021: "Sienta sus bases en estimaciones irreales", afirma Peche

El presidente del bloque de la UCR, Carim Peche, fundamenta la posición de mantener en comisión el proyecto de Ley para el ejercicio 2.021 enviado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura provincial. Lo definió como “el presupuesto del ajuste a los trabajadores y la continuidad el desmanejo”.

El titular de la bancada radical señala: “Esperábamos un presupuesto ‘post pandemia’, cuyo gasto esté orientado a reactivar la economía mediante un fuerte acompañamiento al sector privado: comercios, industrias, pymes, monotributistas, emprendedores, autónomos, sector primario y otros, como así también direccionadas a recomponer los salarios de trabajadores y jubilados que han quedado por debajo de la línea de pobreza, sin embargo nos encontramos con un presupuesto de ajuste a los trabajadores y continuidad del manejo discrecional de los fondos públicos”. Algunos de los temas planteados son:

Salud

“La participación presupuestaria para salud es del 10 por ciento, exactamente lo mismo que en los últimos años, para el 2.021 el presupuesto prevé solamente 42 cargos más para el área de salud, mientras que habrá 266 cargos más para la Secretaría General de la Gobernación, 197 para el Ministerio de Gobierno y 53 para el Ministerio de Economía por mencionar algunos ejemplos del desmanejo que persiste en la gestión”

“A decir del gobernador, la pandemia requirió inversiones por 1.700 millones de pesos, también informó que el gobierno nacional asistió al Chaco con 2500 millones de pesos para atender la emergencia sanitaria, no solo no se sabe en que se invirtieron los 1.700 millones de pesos ya que los salarios no mejoraron, la precarización laboral continúa, no se han fortalecido los hospitales del interior, hay déficit de especialistas como médicos terapistas, sino que no se conoce el destino de los 800 millones de pesos de remanente”.

Educación

“La participación del Ministerio de Educación en el total de gastos es del 24 por ciento, bajó 1 punto respecto del presupuesto 2.020, quedando muy lejos del 33 por ciento que prometen año tras año, incumpliendo con lo establecido el artículo 83 de la Constitución Provincial”.

“La pandemia dejó ver con claridad la desigualdad educativa y brecha digital, cerca de 30 mil niños y jóvenes que no tienen acceso a dispositivos electrónicos ni a internet, docentes que cobran magros sueldos se vieron en la obligación de poner dinero de su bolsillo para adquirir computadoras y conectividad”.

Seguridad

Según el análisis efectuado por la OLEP (Oficina Legislativa de Presupuesto) los recursos destinados al Ministerio de Seguridad para el año 2.021 se incrementan del 558 por ciento respecto de los recursos asignados en el ejercicio 2.020, pero cuando se analizan las partidas destinadas a la Policía Provincial, se puede apreciar que se asigna el 5.4 por ciento del total del presupuesto 2.021, igual que en el ejercicio 2.020.

Gastos

En este punto Peche remarca “El gasto corriente (gastos del Estado para su funcionamiento incluido salarios) se incrementa un 81 por ciento, y el gasto de capital (realización de obras, compra de insumos para hospitales, equipamiento área de seguridad, etc) un 19 por ciento, este dato no hace más que ratificar la continuidad del desmanejo de recursos que deberían estar orientados a atender las exigencias de una economía de post pandemia”.

Salarios

“No hay previsión de partidas destinadas a recomposición salarial. En los fundamentos de elevación, el gobernador Capitanich menciona que el salario del sector público chaqueño presenta un retraso asociado a las variables nacionales de los últimos años, eso no es verdad, entre 2.016 y 2.019 la coparticipación creció, en promedio, un 40 por ciento, en cambio los aumentos salariales promedio en ese mismo período no alcanzaron el 20 por ciento”.

“Despojado de toda responsabilidad el gobernador Capitanich dice “ El estado no da mas”, como si no fuese parte responsable del desastre generado en estos 13 años que llevan gobernando el Chaco, claro que no da más, ingresaron a planta casi 45 mil amigos en lugar de incorporar más profesionales de la salud y mejorar salarios del sector público, docentes, policías, jubilados y pensionados”.

Empresas públicas

“Luego de 13 años de gestión, las empresas SEChEEP y SAMEEP están desfinanciadas, endeudadas y sin capacidad de atender la demanda, cuando Capitanich y Bacileff Ivanoff dejan el gobierno en 2.015 la deuda con CAMMESA era de 800 millones de pesos. Al finalizar el mandato de Domingo Peppo y Daniel Capitanich la deuda rondaba los 11.000 millones de pesos, aprobamos un crédito para regularizar la deuda, pero Chaco hoy debe otra vez más de 7 mil millones de pesos.

“Hay un expresa intención de privatizar SEChEEP y SAMMEP incorporando capital privado a su constitución, ahora se reemplazarían por una “Empresa de Obras y Servicios del Estado”, tal como se expresa en el proyecto de Ley 1.676/20, con participación de capital privado y que permite el vaciamiento de las empresas de servicios provinciales”.

Finalmente señala: “El presupuesto 2.021 sienta sus bases en estimaciones irreales que creemos deben ser corregidas a fin de evitar futuros desfasajes que comprometan el bienestar de los chaqueños, los tiempos que vivimos requiere de un Estado presente, solidario, que haga el mayor esfuerzo en pos una pronta recuperación económica destinando partidas a recomponer salarios públicos, jubilado, pensionados, asistencia efectiva al sector privado”.