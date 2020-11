Mesa Multisectorial Feminista: "El gobierno provincial se llena de discursos contra la violencia de género y reprimen a las mujeres y al pueblo"

"Hace casi diez meses que nos quedamos en casa. Respetamos el ASPO y el DISPO. Muchas de las organizaciones de mujeres y disidencias que pertenecemos a esta Mesa Multisectorial Feminista, y a la coordinadora de la Marcha 25N, confeccionamos barbijos, fabricamos y entregamos alcohol en gel y jabones y actualmente somos parte de la campaña de concientización sobre el COVID-19”, expresa la Mesa Multisectorial Feminista Coordinadora Marcha 25N.

“Estamos al frente de la lucha contra el coronavirus en los hospitales y en los centros de salud”, apunta.

“También estamos al frente de la lucha contra el hambre que esta pandemia agravó, con cientos de merenderos y comedores en toda la provincia, que han crecido por la crisis económica que dejó sobre todo el gobierno de Macri y luego la pandemia”, señala la organización feminista.

“En Argentina, entre el 1 de enero y el 20 de noviembre, se cometieron 290 muertes violentas de mujeres, travestis y trans de las cuales 241 son femicidios, femicidios vinculados y trans- travesticidios. 1 femicidio cada 32 horas. Hubo además 251 intentos de femicidios en todo el país. 274 niños, niñas y adolescentes se quedaron sin madre”, enumera.

“El Chaco tiene las mayores tasas del país con 9 femicidios (Observatorio Mumalá: “Mujeres, Disidencias, Derechos”)”, especifica la Mesa Multisectorial Feminista.

“En nuestra provincia, el hambre, la precarización laboral y los magros salarios hacen estragos: En octubre, una familia necesitó 46 mil pesos para no ser pobre (ISEPCI)”, afirma.

“Las políticas contra la violencia de género, a pesar de haber avances, son insuficientes y con una planta de trabajadorxs precarizadas. Los organismos de atención y contención a las víctimas de violencia de género, no dan abasto y no cubren todo el territorio provincial. No se construyó un solo refugio estatal en 2.020 para víctimas de violencia de género”, reclama la Coordinadora Marcha 25 N.

“El hambre, la precarización laboral, las insuficientes políticas de género, el ajuste, en una provincia que tiene a su ciudad capital con 50 por ciento de pobreza, son violencias del Estado”, considera.







“En este contexto, hemos visto al gobernador de la provincia, Jorge Capitanich, designar al sargento Gustavo Olivello, un represor, violento, misógino, discriminador confeso, al frente de la Subsecretaría de Prevención y Seguridad en Abordaje Territorial, para ‘garantizar la paz’ en las manifestaciones”, expone.

“Este funcionario arengó las manifestaciones policiales, defendiendo el accionar extorsivo y violento de la cúpula policial del Chaco después de la represión a lxs pibxs del barrio Banderas Argentinas de Fontana, lo cual bordeó una crisis política”, rememora..

“Lo hemos visto reprimir y desalojar familias enteras, criollas y originarias, a hombres, mujeres con niñxs en brazos, a esas mujeres que están resistiendo esta crisis inédita, con gases lacrimógenos, camión hidrante y balas de goma. Lo hemos visto reprimir una manifestación en apoyo al proyecto de Ley de Impuesto a las Grandes Fortunas, impulsada por el propio Frente de Todos y reírse en cuanto medio le den lugar y en el propio”, menciona.

“También lo hemos visto saludar alegremente a las movilizaciones por la ‘libertad’, anticuarentenas, antivacunas, en defensa de Vicentín y en contra del gobierno nacional y provincial, sin cuestionar si violan una resolución judicial”, expone.

“El Estado debe dar respuesta a las demandas de Tierra,Techo y Trabajo, Salud y Educación, tocando los intereses de los poderosos estafadores que se beneficiaron y se siguen beneficiando en medio de esta crisis”, considera.

“No estamos dispuestas a que por un lado, se llenen de discursos contra la violencia de género y por otro, repriman a las mujeres y al pueblo. No nos vamos a quedar en casa si este camino continúa”, subraya la Mesa Multisectorial Feminista.