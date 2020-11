"SEChEEP también debería suspender la audiencia", sostiene Zdero

El diputado provincial Leandro Zdero considera que “la empresa SEChEEP también debería suspender la audiencia pública como lo hizo SAMEEP porque los usuarios no van a poder afrontar un nuevo aumento en las boletas de servicios y lo único que se pretendía hacer es convalidar un nuevo golpe al bolsillo de la gente”.

En ese contexto, Zdero manifiesta: “Nada justifica, nuevos aumentos. ¿Por qué el usuario va a tener que pagar más caro por un servicio pésimo y malo?”, se pregunta. Y luego, afirma: “Por eso pedí, que suspendan estas audiencias porque van en contra de la gente y siempre voy a estar del lado del usuario, no me importa ser políticamente incorrecto, pero no voy a acompañar nunca el festival del despilfarro y la inoperancia porque, una vez más, la tendrán que pagar los que menos tienen”.

“Millones que reciben, millones que no están”

“Alguien que explique entonces… ¿Cómo es posible que el gobierno provincial haya otorgado millonarios fondos a la empresa SAMEEP a través del Decreto N°214 en concepto de Aporte Reintegrable la suma de pesos 70 millones de pesos y el Decreto N° 456, también en concepto de Aporte Reintegrable la suma de 261 millones de pesos para el pago de sueldos de febrero, marzo, abril y mayo de 2.020 ¿Qué pasó con las finanzas de SAMEEP? Se supone que es una empresa autosustentable. Después de 13 años ¿Se dieron cuenta que falta orden en la administración? ¿Cómo se explica que fueron noticia porque habrían comprado en 2.019, remeras y gorras ‘fantasmas por más de 100 mil dólares para los empleados y ¿esa compra de coronas y flores por cifras incalculables? ¿Ahí no les importó el dólar? ¿Hoy sí? ¿Qué hicieron con la plata del InSSSeP que fueron retenidos a los trabajadores?”, dispara Zdero.

Por último, considera Zdero que: “Al usuario no le corresponde pagar por errores de las empresas que deberían estar ordenadas y brindando un servicio competente para toda la comunidad”.