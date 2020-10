Peche insta a “no renunciar a la resistencia como oposición”

Peche se refiere a la convocatoria a dirigentes del radicalismo chaqueño, para este sábado 31 de octubre, con el fin de coordinar estrategias y acciones que contribuyan a mitigar los efectos de la crisis “Se requiere de un radicalismo unido, fortalecido, decidido a no renunciar al derecho a la resistencia como oposición para atender las demandas y necesidades de miles de chaqueños que nos necesitan para sobreponerse a una de las crisis sanitaria, económica, social e institucional más graves de la historia”.

“Así como no podemos desconocer el impacto de la pandemia COVID-19, tampoco podemos ignorar que la crisis sanitaria ha servido para sacar a la luz las consecuencias de 13 años de gestiones viciadas de corrupción encabezadas por Jorge Capitanich, Bacileff Ivanoff y Domingo Peppo”.

“Luego de 210 días de aislamiento, y miles de millones de pesos ingresados al Chaco, somos rehenes de un gobierno que nos ha conducido a una situación de extrema gravedad económica, social e institucional de la que saldremos haciendo entender al gobierno propio de la falta de de programación de políticas suplantando la atención a nichos y sectores de su interés

“A pesar de haber recibido más de $150.000 millones en lo que va de este año, Jorge Capitanich ha aniquilado al sector privado. Se niega a convocar a paritarias para el sector público colocando los salarios de trabajadores y jubilados en pisos históricos, por debajo de la línea de pobreza”, sostiene.

“Lejos de sensibilizarse con esta crisis, Jorge Capitanich decide asestar un golpe más al bolsillo de las familias chaqueñas aplicando tarifazos de más del 50% en las facturas de Secheep y Sameep para cargar su fracaso a espalda de los usuarios que pagan”, cuestiona.

“La institucionalidad no es ajena a todo este atropello. Los poderes del Estado funcionan cada tanto. Los organismos de control no controlan y se consagran para el oficialismo. Se delega en la justicia decisiones y acciones que son propias del Poder Ejecutivo. Se discrimina a intendentes que no son del partido político gobernante sin ver que ellos administran y gestionan para ciudadanos de todos los sectores y se intenta destituirlos, como ocurrió con la intendente de Pampa del Infierno”.

“Debemos poner freno a la corrupción, el abandono y el atropello que impera en la provincia. Es por eso que apelo a todos los radicales del Chaco a trabajar unidos, potenciando nuestras coincidencias y también las disidencias, eso nos hará mejores y más fuertes. Sin delegar la potestad dirimir a futuro los diferentes posicionamientos, hoy estamos llamados a ser los transmisores de esperanza a un pueblo desesperanzado. Creo en la vigencia de nuestro compromiso, creo en los chaqueños, creo en el Chaco, todos juntos podremos lograrlo”.

Finalmente, anticipa que “el encuentro, que se llevará adelante respetando los protocolos sanitarios vigentes, contará con la participación del presidente de la UCR del Chaco, de la Convención provincial, de la Juventud Radical, titulares de las líneas internas partidarias, Foro de Intendentes Radicales, Presidenta del Foro de Concejales, legisladores nacionales y provinciales.”.

Próximos encuentros por zonas y sectores

En ese contexto aclara que “será el primero de varios encuentros a realizarse con demás sectores partidarios y de la sociedad, por zonas, en forma virtual o presencial, de acuerdo a las exigencias de los protocolos sanitarios”.