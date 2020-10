Hace más de un año, 98 egresados penitenciarios del Chaco están sin nombramiento

98 alumnos egresados del “IV Curso de Formación de Agentes Penitenciarios del Chaco” vienen reclamando la firma del Decreto de nombramiento para ser incorporados al Servicio Penitenciario del Chaco. El reclamo que lleva un año y dos meses de circular por las oficinas de la administración provincial, lleva el número de expediente E 36-2019-1029-E y con fecha 03/07/2020 se encuentra en la Dirección Contralor y Normalización de la Secretaría General de Gobernación.

Familiares de los egresados que deambulan por las oficinas, gestionando alguna respuesta sobre la firma del Decreto de nombramiento, dialogan con la prensa y sin dar sus nombres para “no perjudicar a ninguno de los 98 alumnos” expresan que “cada uno de ellos fueron educados y entrenados para perfeccionar el desarrollo de la profesión con responsabilidad y vocación, con el objetivo de fortalecer el Servicio Provincial Penitenciario, sin embargo han quedado librados a su suerte sin que nadie de una respuesta”.

“Más allá que toda esta promesa de incorporación al Servicio Penitenciario ocurrió durante la gestión del ex gobernador Domingo Peppo, consideramos que esta responsabilidad de brindar una respuesta a los 98 egresados y sus familiares, trasciende el cambio de administración o gobernantes. Es decir, el gobernador Capitanich o la ministra de Seguridad de la provincia tienen que darnos una solución”, plantean.

“Lamentamos que el pasado 18 de agosto cuando se reunieron el gobernador, la ministra y los representantes del Servicio Penitenciario para tratar distintas mejoras en el servicio, nadie haya llevado a la mesa de diálogo este reclamo que justamente apunta a mejorar la atención en las unidades carcelarias”, exponen.

“Desde el ingreso a la Escuela del Servicio Penitenciario Provincial, los 98 alumnos no percibieron ninguna ayuda por parte de Estado y hasta ahora siguen sin recibir ningún centavo como para poder subsistir. Para poder estudiar muchos tuvieron que dejar sus trabajos particulares para incorporarse y ahora se quedaron sin nada. Estimamos que el problema para que se dé el nombramiento de estos 98 egresados no sería un problema de presupuesto, ya que siempre se están ocupando los fondos públicos para otras cuestiones que no son tan importantes como este reclamo”, concluyen.