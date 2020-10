Zdero: "Nunca gestioné beneficios de ANSES"

El diputado provincial Leandro Zdero manifiesta que es necesario aclarar a toda la comunidad sobre una falsa información que anda circulando. Al respecto, expresa: "Nunca gestioné ningún beneficio de ANSES, por el contrario, denuncié oportunamente al advertir depósitos SUAF en mi cuenta"

“En su momento, comuniqué, denuncié y advertí esta situación, ya que se produce en el sistema por la falta de declaración de la administración del poder legislativo. En este sentido manifesté a ambos organismos (ANSES y Poder Legislativo) el rechazo de aportes, ya que nunca lo solicité. Como así también, que se realicen las gestiones para que debiten (devuelvan) los aportes realizados”, aclara el legislador provincial.

“Soy un hombre de bien y tengo constancia de todo lo presentado, lo hubiese aprovechado en otro momento, pero los operativos de desprestigio de la política quieren decir una cosa que no es, entonces, por eso salgo a aclarar porque defiendo la transparencia y a mí no me van a correr por izquierda ni hacer callar”, afirma Zdero.

“Me criaron con valores por eso me tomo el tiempo de responder las campañas de desprestigio que estoy dispuesto a enfrentarlas”, asegura Zdero.

“De todas maneras, mi equipo legal trabajará en las acciones de quienes difundieron información sin atender a la verdad. Y también quiero agradecer a todos los medios y personas que antes de difundir información falsa se tomen el tiempo de investigar la verdad”, apunta.

“A los que tiran limones, sigan tirando que voy hacer limonada.”, remarca Zdero.