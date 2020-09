Singular manifestación de Mujeres, frente a la policía

“Estas fotos resumen la jornada de hoy. No es solo un reclamo. Es la exigencia de derechos de los que son hoy estigmatizados”, indica Marcela Acuña, la líder de la agrupación Mujeres en Frente del Movimiento Socialistas Emerenciano.

Luego sigue con su explicación: “El jueves pasado lastimaron a una señora, presidente de una cooperativa; no vi una sola linea de nadie repudiando el hecho. Muchos se llenan la boca hablando de nosotras las mujeres que pensamos diferente a la mayoría, seguramemte pero que nos movilizamos por los miles y cientos de hijos/as que adoptamos de la gran familia que es el movimiento”, detalla la dirigente social.

“No importa que no sea de nuestra agrupación; no importa que pensemos diferente; no importa de dónde venimos, sí importa hacia dónde vamos y qué construimos; que no es nada más ni nada menos que la liberación de nuestro pueblo sumergido en la pobreza e ignorancia”, declara Acuña.









“Muy triste ver que a una mujer golpeada por el Estado, el mismo que le prometió algo, que hoy no sea atendida en su reclamo es muy triste de ver filas de hombres armados dispuestos a reprimir a Mujeres que solo exigen derechos”, reclama con muestras de indignación.

Es por esto que Acuña, dice que es “muy triste ver que la insensibilidad ganó el corazón de los gobernantes y que la respuesta es la mano dura no el consenso y diálogo”.







Considera que esto es “la pandemia del odio hacia los pobres y sobre todo a los más vulnerables como son los jóvenes y las mujeres ha ganado decididamente la batalla cultural. Está en nosotros seguir dándole pelea y no bajar los brazos”.

Remarca Acuña: “Nuestra solidaridad con Mirian Duarte y todas las compañeras y compañeros apaleados y lastimados por reclamar lo que le prometieron”.