Pre-inscriben para las carreras de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales de la UNNE

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste da a conocer que durante septiembre, interesados podrán acceder a las preinscripciones a 6 carreras que se dictan en sede Central y las extensiones áulicas de la unidad académica. Para informes y consultas pueden escribir al correo [email protected]

Las carreras son:

· Gestión en Administración Central

· Tecnicatura en Gestión Municipal

· Gestión Parlamentaria

· Gestión Judicial

· Martillero Público y Corredor de Comercio.

· Ciclo de Complementación de Notariado para abogados

En el siguiente enlace pueden acceder al tutorial para realizar la preinscripción https://youtu.be/NwU22ZCP3cI

Datos útiles de extensiones áulicas

Clorinda

Coordinador : doctor Franco Almirón Irala

Correo electrónico: [email protected]

Dirección: Polideportivo Clorinda. Ruta Nac. Nº 11, acceso a la ciudad de Clorinda

Teléfono: 03718-429380

-

Juan José Castelli

Director: doctor Luis Alegre

Coordinador Administrativo: profesora Inés Trangoni

Coordinador: Humberto Vicini

Correo electrónico: [email protected]

Esquina

Director: doctor Ricardo Eugenio Martin

Coordinador : doctor Mario Tessare

Correo electrónico: [email protected]

Dirección: Benito Lamela 655

Santo Tomé

Director: doctor Daniel Gualberto Gómez

Coordinadores: doctor Carlos César Ramírez Sosa, doctora María Melina Assales, doctor Juan Gabriel Cantero

Correo electrónico: [email protected]

Teléfono: 03756 420151

Días y Horarios: lunes a viernes de 8:30 a 12 y de 18:30 a 20 horas.

y sábados de 8 a 12 horas.

Posadas

Director: Lic. Claudia Díaz

Coordinadores: Dr. Sebastián López , Srita. Luciana Zuliani, Adalberto Esteban Guzmán

Correo electrónico: [email protected]

General Pinedo

Directora: doctora Diana López Sánchez

Coordinadores: Dr. Javier Gastaldo

Correo electrónico: [email protected]

Dirección: Centro Regional. Calle Salomón Farache (ex 13) entre San Martín (ex 12) y Perón (ex 14), Gral. Pinedo.

Teléfono: 03731-481032

Monte Caseros

Director: doctor Héctor Escalante

Coordinadora: Andrea Itatí Bajale Blanco

Correo electrónico: [email protected]

Dirección Administración: Centro Regional de Educación Superior Universitario - Eva Perón 1567 - Monte Caseros - Ctes.

Dirección de Clases: Escuela agrotécnica "República de Venezuela" - Ruta 129 km 5 - Monte Caseros - Ctes.

Horarios de Atención: de 09:00 hs. a 13:00 hs. y de 17:00 hs. a 21:00 hs.

Teléfono: 03775- 424152

La Cruz

Director: doctor José Enrique Lujan

Correo electrónico: [email protected]

Goya

Director: doctor Jorge Rivolta

Coordinadora : Florencia D'andrea

Correo electrónico: [email protected]

Teléfono:3794-587640

horarios de atención: de 14 a 19 horas todos los días