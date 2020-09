Rocco Móvil Traslado para mascotas, la solución para los animalitos lisiados

"Este servicio es el único", asegura Alberto Bay, quien ha patentado el carrito con distintos moldes de acuerdo a la dificultad de cada animal. Por ello, La Revista del Chaco lo contacta para conocer y compartir con los lectores cuál fue el disparador para crear un producto que lleve solución a los dueños de los animalitos.







Perro gracias a su carrito puede beber el agua.



Alberto Bay es el creador de un carrito de gran ayuda para animales con dificultad para moverse. Hace 9 años que está al frente de este emprendimiento familiar, que requiere de mucha dedicación y apoyo de sus afectos.

La Revista del Chaco : ¿Qué servicio ofrece Rocco Móvil ?

Alberto Bay : - Es un servicio primario de mascotas, tenemos una ambulancia con camilla en donde se los lleva a los animales hasta el domicilio, cuando el dueño lo requiere a la veterinaria.

Después se amplió el servicio con el cementerio de mascotas, en un terreno de tres hectáreas, en sociedad que está en la zona Sur de Resistencia.

Además, tenemos una guardería de verano, un lugar que alquilamos. Allí hay una pileta de 8 metros por 5 metros, aproximadamente.

La idea surgió porque a un perro lo atropellaron y el dueño lo abandonó, lo rescatamos nosotros y lo bautizamos con el nombre Rocco, lo tuvimos varios años y después murió. Esto ocurrió 9 años atrás, entonces nos dimos cuenta que no existía un servicio para mascotas. Nos contactaron con gente de Buenos Aires quienes nos asesoraron y llegamos a tener una cartera de hasta 1.500 clientes.

Todas las veterinarias nos conocen y soy diseñador gráfico, la parte de publicidad la hice yo.

Las camillas, carritos que diseñé las patenté, todo destinado a gatitos y perros lisiados. El carrito que diseñé está patentado a nivel internacional.



Perro se para, ayudado por su carrito.

LRCh : ¿Cúal fue la primera experiencia que tuvo con la imposibilidad de un perrito para moverse?

AB : - Pasó hace tanto tiempo y fue cuando miré y bajé un tutorial para hacer un carrito. Lo hice con un caño de luz y lo donamos a una señora que tenía lisiado a su perro. Veíamos que se tumbaba, porque no tenía la forma correspondiente y lo fui modificando, ese carro lo rescaté y lo tengo guardado.

Después, con el tiempo lo conocí al doctor veterinario Romero de Buenos Aires, él suele venir a Resistencia cuando se hacen los encuentros mascoteros en el club Don Bosco, en los que se tratan los temas de perros rescatados.

LRCh : ¿Reciben pedidos del exterior?

AB : - Sí, del Paraguay, inclusive suelen venir con el perrito y se le toman las medidas, pero ahora no se puede por la pandemia.

En Río de Janeiro me hice socio con un residente de allá y tiene una página para vender allá los carritos.

La idea es llevarlo afuera, porque no hay un modelo de carro como estos.

También nos llaman de otras provincias. Me llamó una señora de Pirané (Formosa), para comprarnos un carro y me contó que tiene 30 perros en su casa y me cuenta que tiene dos perros lisiados, uno se llama Fidel y otro Roque. Quería saber los precios.

LRCh :¿Cuál es el precio más accesible?

AB : - Depende del tamaño y la dificultad, para eso tengo un modelo para cada caso. El más económico es de 2.500 pesos, para un pincher.

Cuando hice los diseños que eran de distintos modelos, según la dificultad los llevé a la oficina que tiene el INTI, en Resistencia. En ese lugar trabaja un veterinario, él lo observó y lo analizó, después de una semana me llama y me dice que están fabricados bien estéticamente y funcionalmente . Me sugirió que haga el registro de patente como marca en el IMPI, de Buenos Aires.



El IMPi de Buenos Aires me contestó después de un mes y medio, me dijo que me iba a dar la patente para cada modelo como Servicio Rocco traslado de mascotas. Así que tenemos patente de nuestro invento, pero hace cuatro años que lo tengo y no puedo conseguir financiamiento de la gente política.

La última vez que me acerqué a la Bolsa de Comercio era en la última gestión de Cristina Kirchner, aclaro que no soy afín a ningún partido político. Allí funcionaba una oficina de Nación y otorgaban subsidios, en ese momento era la única alternativa viable que necesitaba para contar con 120 mil pesos para mandar a hacer las piezas.



Carritos para perros.

LRCh : ¿Cómo se maneja para conseguir los insumos?

AB : - Nosotros no somos un empresa, somos una familia tengo tres hijos y esto lo hicimos con dinero de nuestro bolsillo.

LRCh : ¿Los insumos son del Chaco o tienen que pedir de otro lado?

AB : - La compra la hacemos acá, en Córdoba, Buenos Aires y Rosario. Compramos las ruedas y las tiras de gomas.

Los caños compramos de Hierro Líder.

LRCh : ¿Cómo acompaña la familia en el trabajo?

AB : - Cada uno cumple con su parte, mi hija Mayra recibe los pedidos por Facebook y por Whatsapp. Mi otro hijo tiene en su domicilio una guardería, también.

Mi señora hace el armado de los carros y se dedica a la costura.

Nosotros nos manejamos con nuestra cuenta del Banco Santander y con Mercadopago.



LRCh : ¿Cómo es la jornada laboral ?

AB : - Ahora es tranquilo, pero antes era 24 horas por el traslado con la camioneta y en el camino mi hija me enviaba los pedidos de los traslados.

Recuerdo que recibo un llamado en Navidad, que me decía que había un perro baleado y lo llevamos del domicilio al hospital veterinario.

No somos veterinarios solo vamos a buscar al animal al domicilio para trasladarlo. Primero, nos tenían entre ojos como se dice, había un recelo de que le estábamos sacando un trabajo, pero después entendieron que le facilitábamos el trabajo, llevando al paciente al domicilio, ahora somos amigos de todos.

LRCh : Ahora que hay más flexibilidad, ¿cómo trabajan?

AB: - Ahora se retomaron los casos y las mujeres de mi casa se ocupan de los traslados, porque a mi no me daba el tiempo porque fabricaba los carritos.

Mi hija Maira maneja la camioneta y mi mujer la camilla. Ella está haciendo un curso de manejo para poder manejar cuando mi hija no pueda.

Cuando llamo a los clientes y les pregunto si están satisfechos con el servicio y todos son elogios.

Nos manejamos con una camioneta Fiorino Evo que se compró con la plata de los servicios, antes teníamos una usada.

Antes usábamos guantes y jaulas porque teníamos dudas como manejar los perros, pero con el tiempo hubo una conexión con los animales y entonces se fue dejando todas esas cosas, ya no la necesitamos. Hasta nos decían "vos le tocás bocina y los perros suben solos a la camioneta" porque lo tratábamos como si fueran nuestros.

Nuestra publicidad es lo que se sube a Facebook y lo que se comenta en la cuenta.

Fuente: https//www.larevistadelchaco.com.ar